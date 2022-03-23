Ізраїль ввів COVID-штрафи за відвідування країн з "чорного списку"

16:35 28 червня Київ, Україна

Ізраїльський уряд ухвалив рішення ввести штрафи для своїх громадян, за відвідування Росії, Аргентини, Бразилії, ПАР, Індії та Мексики, в зв'язку з тим, що ці країни знаходяться в списку держав з максимальним рівнем загрози зараження COVID-19.

Про це повідомляє Newsru.co.il.



Виїзд в країну, заборонену для поїздок, буде вважатися кримінальним та адміністративним правопорушенням і спричинить штраф в розмірі 5000 шекелів (близько $1535).



З 29 червня набуде чинності положення, яке зобов'язує всіх ізраїльтян старше 16 років при вильоті з Ізраїлю, заповнювати в аеропорту декларацію, в якій громадянин зобов'язується під час поїздки за кордон не відвідувати країни з "чорного списку".



27 червня Міністерство охорони здоров'я повідомило про включення Білорусі та Киргизстану в список країн з високим рівнем захворюваності, поїздки в які не рекомендуються. У цей список Міністерством охорони здоров'я вже включені Уганда, Уругвай, Об'єднані Арабські Емірати, Сейшели, Ефіопія, Болівія, Намібія, Парагвай, Чилі, Колумбія, Коста-Рика і Туніс. При цьому в Міністерстві охорони здоров'я відзначають, що якщо найближчим часом обстановка в цих країнах не покращиться, вони будуть внесені в "список країн максимального ризику".



Згідно з опублікованими офіційними даними, в цілому з початку пандемії в Ізраїлі було виявлено 840 995 заражених (+145 за добу). При цьому в цей момент заражені 1254 (+79) людини. 6429 (0) хворих COVID-19 померли, 833 312 (+66) осіб одужали.



За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю на 28 червня, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 5 551 746 осіб (+13 тисяч за добу), другу дозу - 5 159 526 осіб (+3 тисячі за добу).



Повністю вакциновані понад 55% населення країни і близько 76% дорослого населення (старше 16 років). Перше щеплення отримали понад 59% ізраїльтян, близько 82% дорослого населення.



Лікарняні каси запрошують на вакцинацію всіх громадян старше 12 років (чергу можна замовити онлайн або телефоном).