Іспанська Banco de Sabadell відмовляється обслуговувати українців

21:14 19 квітня Київ, Україна

Один з провідних банків Іспанії Banco de Sabadel, як видно з безлічі повідомлень на різних соціальних майданчиках, відмовляє в якомусь обслуговуванні громадян України, які були змушені виїхати через війну з України.

Ця інформація вже носить не поодинокі випадки, а масові. Жодне звернення до банку за коментарями щодо цієї ситуації не дало чіткої відповіді через повне ігнорування питань.

Співробітники Banco de Sabadel більшою мірою посилаються на внутрішні інструкції, мабуть, які наказують заборону на обслуговування українців у цьому іспанському банку.

Також українські громадяни масово скаржаться на вкрай низьку підготовленість іспанського уряду хоч якось сприяти українським біженцям, це й черги на отримання підтвердження про тимчасовий захист, так що тільки подати документи заявнику доведеться чекати приблизно місяць, тоді як в інших країнах ця ж процедура займає максимум кілька днів, в деяких можна подати документи навіть онлайн.

Після подання прохання буде потрібно ще тривалий час для отримання підтвердження про тимчасовий захист.

Але навіть маючи на руках усі документи, що підтверджують, найбільший банк Іспанії Sabadel повсюдно дає відмови в обслуговуванні українців.

19.04.2022 стало відомо про те, що Глава уряду Іспанії Педро Санчес відвідає Київ, чи чекають його питання від Зеленського у зв'язку з повним бойкотом та ігноруванням проблем українських біженців в Іспанії поки що не відомо. Чи що він розповість? Як його дивно допомагає Україні? То це не так.