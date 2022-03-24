Хакери з Росії атакували базу даних Microsoft в 36 країнах світу

10:39 26 червня Київ, Україна

Хакери Nobelium, які нещодавно зламали SolarWinds, що за даними спецслужб базуються в Росії, скоїли черговий замах на дані користувачів компанії Microsoft в 36 країнах, а також зламали пристрої служби підтримки клієнтів Microsoft.

Про це повідомляють в компанії Microsoft.

"Центр розвідки загроз безпеки Microsoft відстежує нову активність від зловмисника Nobelium. Наше розслідування використовуваних методів і тактик триває, але ми помітили розпорошення паролів і атаки методом перебору паролів", - йдеться в заяві компанії.

Як зазначає Microsoft, метою дій хакерів стали певні користувачі, в тому числі IT-компанії (57%), урядові установи (20%), а також в меншій мірі неурядові організації, аналітичні центри та фінансові сервіси. Активність була зосереджена в основному на США (близько 45%), Великобританії (10%), Німеччині, Канаді та інших країнах.



У травні Microsoft вже звинувачувала хакерів з Nobelium в атаці на 150 різних держвідомств, аналітичних інститутів та неурядових організацій в США і ще більше ніж в 20 країнах світу. У компанії хакерів з Nobelium пов'язують з Росією і вважають, що ця група стояла за зломом компанії SolarWinds в 2020 році.