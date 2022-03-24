Хакери з Росії атакували базу даних Microsoft в 36 країнах світу

Хакери Nobelium, які нещодавно зламали SolarWinds, що за даними спецслужб базуються в Росії, скоїли черговий замах на дані користувачів компанії Microsoft в 36 країнах, а також зламали пристрої служби підтримки клієнтів Microsoft.
Про це повідомляють в компанії Microsoft.
Як зазначає Microsoft, метою дій хакерів стали певні користувачі, в тому числі IT-компанії (57%), урядові установи (20%), а також в меншій мірі неурядові організації, аналітичні центри та фінансові сервіси. Активність була зосереджена в основному на США (близько 45%), Великобританії (10%), Німеччині, Канаді та інших країнах.
У травні Microsoft вже звинувачувала хакерів з Nobelium в атаці на 150 різних держвідомств, аналітичних інститутів та неурядових організацій в США і ще більше ніж в 20 країнах світу. У компанії хакерів з Nobelium пов'язують з Росією і вважають, що ця група стояла за зломом компанії SolarWinds в 2020 році.
У травні Microsoft вже звинувачувала хакерів з Nobelium в атаці на 150 різних держвідомств, аналітичних інститутів та неурядових організацій в США і ще більше ніж в 20 країнах світу. У компанії хакерів з Nobelium пов'язують з Росією і вважають, що ця група стояла за зломом компанії SolarWinds в 2020 році.
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