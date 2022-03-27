Держдеп США звернувся до американців із закликом утриматися від подорожей до Росії - це небезпечно

07:51 29 червня Київ, Україна

Коронавірус, тероризм, відсутність правового захисту іноземців, викрадення людей, фальшиві звинувачення - це укорочений список того, чому Держдепартамент США настійно рекомендує громадянам Америки утриматися від поїздок до Росії.



Про це йдеться на сайті відомства.

«Не подорожуйте в Росію через тероризм, переслідування з боку російських урядових службовців безпеки, обмежених можливостей посольства надавати допомогу громадянам США в Росії і довільне застосування місцевого законодавства. Перегляньте також можливість поїздок через COVID-19 і пов'язані з цим обмеження», - йдеться в заяві.

Особливо американських громадян застерегли від поїздок до Північного Кавказу, зокрема, в Чечню і на гору Ельбрус, через «викрадення людей і ризик цивільних заворушень».



Також американцям не рекомендують подорожувати «до Криму через окупацію Росією української території і зловживання з боку окупаційної влади».



Американці «можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого поводження і вимагання. Весь персонал уряду США повинен ретельно продумати необхідність поїздки в Росію», вказали в американському відомстві.



«Російські служби безпеки заарештовували громадян США за фальшивими звинуваченнями, відмовляли їм у справедливому і прозорому використанні і засуджували їх під час таємних судових процесів або без подання доказів», - йдеться в повідомленні.



У заяві також наголошується, що в РФ не гарантуються права на мирні зібрання та свободу слова, діють натхненні екстремістською ідеологією терористичні організації, а ще фіксують високий рівень захворюваності на COVID-19.