Держдеп США звернувся до американців із закликом утриматися від подорожей до Росії - це небезпечно

Коронавірус, тероризм, відсутність правового захисту іноземців, викрадення людей, фальшиві звинувачення - це укорочений список того, чому Держдепартамент США настійно рекомендує громадянам Америки утриматися від поїздок до Росії.
Про це йдеться на сайті відомства.
Особливо американських громадян застерегли від поїздок до Північного Кавказу, зокрема, в Чечню і на гору Ельбрус, через «викрадення людей і ризик цивільних заворушень».
Також американцям не рекомендують подорожувати «до Криму через окупацію Росією української території і зловживання з боку окупаційної влади».
Американці «можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого поводження і вимагання. Весь персонал уряду США повинен ретельно продумати необхідність поїздки в Росію», вказали в американському відомстві.
«Російські служби безпеки заарештовували громадян США за фальшивими звинуваченнями, відмовляли їм у справедливому і прозорому використанні і засуджували їх під час таємних судових процесів або без подання доказів», - йдеться в повідомленні.
У заяві також наголошується, що в РФ не гарантуються права на мирні зібрання та свободу слова, діють натхненні екстремістською ідеологією терористичні організації, а ще фіксують високий рівень захворюваності на COVID-19.
Також американцям не рекомендують подорожувати «до Криму через окупацію Росією української території і зловживання з боку окупаційної влади».
Американці «можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого поводження і вимагання. Весь персонал уряду США повинен ретельно продумати необхідність поїздки в Росію», вказали в американському відомстві.
«Російські служби безпеки заарештовували громадян США за фальшивими звинуваченнями, відмовляли їм у справедливому і прозорому використанні і засуджували їх під час таємних судових процесів або без подання доказів», - йдеться в повідомленні.
У заяві також наголошується, що в РФ не гарантуються права на мирні зібрання та свободу слова, діють натхненні екстремістською ідеологією терористичні організації, а ще фіксують високий рівень захворюваності на COVID-19.
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