Газпром з суботи знизив обсяги закачаного газу в сховища Європи

Газпром знизив традиційний на вихідні дні обсяг закачаного газу в підземні сховища Європи.
Про це повідомило агентство Інтерфакс із посиланням на дані порталу Gas Infrastructure Europe.
Відзначається, що знизилися закачування в найбільші сховища Європи - в Австрії (Хайдах), Німеччині (Реден), Нідерландах (Бергермеєр), хоча зазвичай у вихідні дні вони ростуть.
Крім того, за інформацією німецького транзитного оператора Gascade, скоротилися поставки газу в Європу по газопроводу Ямал-Європа, який проходить через Білорусь і Польщу.
Як вказало агентство, після холодної зими і рекордного відбору газу з російських ПСГ (майже 61 млрд куб. м) Газпрому належить закачати такий же обсяг газу в сховища.
І хоча сховища спустошені і в Європі, пріоритетом для компанії є заповнення російських ПСГ.
Раніше повідомлялося, що Газпром штучно обмежує поставки газу в Європу, провокуючи його подорожчання. Через гострий дефіцит європейські ціни на газ перевищили 500 доларів (близько 420 євро), досягнувши максимуму за 13 років.
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