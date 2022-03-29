Франція: поліція затримала жінку, яка спровокувала велику аварію на Тур де Франс

19:02 30 червня Київ, Україна

Про це повідомляє France Bleu.



Жінку, яку підозрюють у провокуванні падіння велосипедистів, затримали в середу жандарми департаменту Фіністер, на сході Франції. Її допитали. Також в рамках розслідування було взято свідчення близько десятка свідків інциденту.





За інформацією France Bleu, підозрюваній загрожує до одного року в'язниці і 15 тис. євро штрафу.

У суботу, 26 червня, під час першого етапу за маршрутом Брест-Ландерно, фанатка вийшла на трасу проїзду велосипедистів, тримаючи картонний плакат, щоб показати повідомлення для телевізійних камер.



У цей момент з нею зіткнувся німецький велосипедист Тоні Мартін, який не встиг об'їхати жінку. Майже миттєво, слідом за ним, на трасі впали і інші велосипедисти.



Десятки спортсменів отримали травми в результаті аварії. Це призвело до першого зняття спортсмена з перегонів, оскільки Яша Зюттерлін з команди DSM був змушений вийти зі змагань у зв'язку з отриманою травмою.