Ще один крок назад: в ЄС відреагували на дії у відповідь Білорусі

20:30 28 червня Київ, Україна

Голова Євроради Шарль Мішель у відповідь на рішення влади Білорусі припинити свою участь в Східному партнерстві, закликав Лукашенка "поставити на перше місце майбутнє" країни.

"Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у Східному партнерстві. Це призведе до подальшого зростання напруженості, і це буде мати явну негативну дію на білоруський народ шляхом позбавлення його можливостей, які дає співпраця", - написав він у своєму мікроблозі в Twitter 28 червня.

Мішель додав, що народ Білорусі може розраховувати на Євросоюз.

"Ми вступаємося за вас, проявляючи солідарність і надаючи практичну підтримку", - йдеться в його повідомленні.

Голова Євроради підкреслив, що білоруси мають право вибрати президента на нових, вільних і чесних виборах. "Режиму президента [Олександра] Лукашенка: ставте на перше місце майбутнє Білорусі", - підсумував Мішель.