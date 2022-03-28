ЄП покарав 8 депутатів, які відвідували анексований Крим з наглядовою місією

17:44 29 червня Київ, Україна

Європейський парламент покарав вісім євродепутатів, які відвідували анексований Крим зі "спостережною місією" під час референдуму щодо внесення правок до конституції РФ.

Про це з посиланням на джерела повідомляє EU Observer у вівторок, 29 червня.



В "чорний список" потрапили п'ятеро французьких депутатів з крайньої правої фракції Ідентичність і демократія: Вірджіні Жорон, Ерве Жювен, Жан-Льон Лакапель, Тьєррі Маріані і Філіп Олів'є - влітку 2020 року вони відвідали Крим зі "спостережною місією" під час референдуму щодо змін до Конституції Росії.



Також в список потрапили три представники вкрай лівих сил Європейських об'єднаних лівих / Зелених лівих Півночі (GUE / NGL) - ірландці Клер Дейлі і Мік Уоллес і іспанець Ману Пінеда, що їздили на вибори в Еквадор і Венесуелу.