Єгипет скасував обов'язкові ПЛР-тести для COVID-вакцинованих іноземців

Відсьогодні люди, які отримали щеплення від коронавірусу вакцинами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я, звільняються від проходження ПЛР-тесту при в'їзді в Єгипет.
Цей дозвіл стосується громадян з держав, яких не торкнулися мутовані штами коронавірусу, повідомила напередодні газета Al Ahram з посиланням на Міністерство охорони здоров'я і народонаселення Єгипту.
Цей дозвіл стосується громадян з держав, яких не торкнулися мутовані штами коронавірусу, повідомила напередодні газета Al Ahram з посиланням на Міністерство охорони здоров'я і народонаселення Єгипту.
При цьому обумовлюється, що це стосується країн, "яких не торкнулися мутовані штами коронавірусу". Якщо пасажир прибуває з країни, де зафіксовані мутації (сюди належать Індія, Бангладеш, Пакистан, Бутан, М'янма, Непал, В'єтнам, Шрі-Ланка, Бразилія і деякі інші країни Латинської Америки), то навіть при наявності сертифікату про вакцинацію, людина, яка прибула, зобов'язана зробити в аеропорту молекулярний експрес-тест на коронавірус.
Якщо цей тест виявиться позитивним, то іноземний громадянин зобов'язаний зробити ще ПЛР-тест. Якщо і цей тест буде позитивним, то набуває чинності протокол, відповідно до якого людину, що заразилася, поміщають в ковідний госпіталь.
Останнім часом в Єгипті ситуація з коронавірусом стабілізувалася. Якщо в травні - на початку червня щодня фіксували понад тисячу нових випадків зараження, то в цей час середньодобовий приріст інфікованих знизився до 500 осіб. За останніми даними МОЗ країни, з початку пандемії в країні було виявлено понад 278 тис. тих, що заразилися, понад 206 тис. повністю одужали, 15,9 тис. осіб померли. За минулу добу від ускладнень померли 37 осіб.
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