Єгипет скасував обов'язкові ПЛР-тести для COVID-вакцинованих іноземців

09:01 24 червня Київ, Україна

Відсьогодні люди, які отримали щеплення від коронавірусу вакцинами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я, звільняються від проходження ПЛР-тесту при в'їзді в Єгипет.



Цей дозвіл стосується громадян з держав, яких не торкнулися мутовані штами коронавірусу, повідомила напередодні газета Al Ahram з посиланням на Міністерство охорони здоров'я і народонаселення Єгипту.

"Сюди належать вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Управлінням з лікарських засобів Єгипту, - йдеться в повідомленні. - В'їзд дозволено через 14 днів після отримання другої дози двокомпонентної вакцини (Супутник V, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac), або через 14 днів після отримання першої дози однокомпонентної вакцини Johnson & Johnson. Сертифікати повинні містити QR-код і печатку офіційного органу, ніякі виправлення, помарки або дописки не допускаються", - йдеться в повідомленні.

При цьому обумовлюється, що це стосується країн, "яких не торкнулися мутовані штами коронавірусу". Якщо пасажир прибуває з країни, де зафіксовані мутації (сюди належать Індія, Бангладеш, Пакистан, Бутан, М'янма, Непал, В'єтнам, Шрі-Ланка, Бразилія і деякі інші країни Латинської Америки), то навіть при наявності сертифікату про вакцинацію, людина, яка прибула, зобов'язана зробити в аеропорту молекулярний експрес-тест на коронавірус.



Якщо цей тест виявиться позитивним, то іноземний громадянин зобов'язаний зробити ще ПЛР-тест. Якщо і цей тест буде позитивним, то набуває чинності протокол, відповідно до якого людину, що заразилася, поміщають в ковідний госпіталь.



Останнім часом в Єгипті ситуація з коронавірусом стабілізувалася. Якщо в травні - на початку червня щодня фіксували понад тисячу нових випадків зараження, то в цей час середньодобовий приріст інфікованих знизився до 500 осіб. За останніми даними МОЗ країни, з початку пандемії в країні було виявлено понад 278 тис. тих, що заразилися, понад 206 тис. повністю одужали, 15,9 тис. осіб померли. За минулу добу від ускладнень померли 37 осіб.