Єгипет відновив правила в'їзду для вакцинованих пасажирів

19:24 01 липня Київ, Україна

МОЗ Єгипту затвердив нові процедури контролю над поширенням мутованих штамів коронавірусу.

Про це повідомляє Khaleej Times.



У мандрівників, які протягом 14 днів до прибуття в Єгипет перебували в одній з країн з високим розповсюдженням мутованих штамів коронавірусу (Індія, Бангладеш, Пакистан, Бутан, М'янма, Шрі-Ланка, В'єтнам, Бразилія і країни Латинської Америки), перевірятимуть сертифікати про вакцинацію. Документи повинні бути видані сертифікованими лабораторіями і мати QR-код для перевірки, підкреслили в МОЗ Єгипту. Також цих туристів зобов'яжуть після прибуття в Єгипет пройти швидкий ПЛР-тест. Якщо результат тесту на COVID-19 виявиться позитивним, туриста помістять до медичної установи.



Від туристів, що прибувають до Єгипту з країн, що не входять до наведеного вище переліку, будуть вимагати сертифікат щеплень з QR-кодом, виданим сертифікованою лабораторією. Єгипет дозволяє в'їзд вакцинованим мандрівникам, які отримали другу дозу вакцини або одноразову вакцину Johnson & Johnson щонайменше за 14 днів до прибуття в Єгипет. Якщо такого сертифіката немає, туристи повинні пред'явити негативний ПЛР-тест.



Єгипет приймає всі вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я і Єгипетським управлінням лікарських засобів, зазначили в МОЗ країни.