ДТП в Болівії: пасажирський автобус злетів у обрив, понад 30 загиблих

07:17 13 липня Київ, Україна

Пасажирський автобус, що прямував з передмістя до столиці Болівії, злетів у обрив зі 150 метрової висоти. Тільки за попередніми даними загинуло понад тридцять осіб, десятки госпіталізовані, багато з них перебувають у важкому стані.

Про це в понеділок, 12 липня, інформував телеканал Unitel.



Відзначається, що рейсовий автобус прямував в столицю Болівії Сукре. Крім загиблих, ще десять осіб отримали поранення, двоє з них знаходяться у важкому стані.



На місці аварії працюють рятувальники і поліція.