До поглинання Білорусі Росією залишилося не більше декількох місяців

08:12 05 липня Київ, Україна

До остаточного злиття Білорусі з Росією залишилося всього декілька місяців. Для цього необхідно завершити оформлення "пакета союзних програм".



Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко.

"Істотний прогрес досягнутий. Фактично мова йде вже про узгодження, утрушування технічних моментів. Я перебуваю в постійному тісному контакті з моїм колегою - головою уряду Росії. Віцепрем'єри працюють, фактично щотижня зустрічаються. Є велика впевненість в тому, що в останні місяці весь пакет союзних програм буде сформований", - сказав Головченко.

Самопроголошений уряд Білорусі на чолі з Олександром Лукашенком покладають великі надії на створення Союзної держави з РФ. Вони впевнені, що подібна взаємопідтримка буде вигідна обом республікам, особливо в ситуації, що склалася, коли Білорусь з усіх боків "обкладена" санкціями. Більш того, даний союз може бути поштовхом до розвитку білоруських підприємців різного рівня.



Відзначається, що спільно розроблені "союзні програми" забезпечать "фактично новий план роботи в рамках Союзної держави". "Ми домовилися, як ми будемо гармонізувати законодавство, яким чином будемо вибудовувати рівні умови для суб'єктів господарювання через створення єдиного регулювання, заснованого на єдиних принципах і адмініструванні податків, їхньої структури. Тому я впевнений, що від руху по союзних програмах виграють всі. В першу чергу білоруські виробники, які отримають рівні умови роботи з російськими підприємствами".

При утворенні "союзної держави" Білорусь розраховує потрапити під повну опіку РФ, проте якоюсь мірою це позбавляє її свободи самовизначення як в промисловій сфері, так і в сільському господарстві.

"І друге - ми будемо чітко розуміти, як ми спільно розвиваємо нашу промисловість, наше сільське господарство. Це фактично координаційний штаб, щоб піти від тих проблем, коли ми витрачали гроші, припустимо, на створення одних і тих же компетенцій", - додав Головченко.

Таким чином, до повного злиття Білорусі і Росії залишилося залагодити деякі технічні моменти, а в цілому майбутнє країни вже визначено вищим керівництвом.