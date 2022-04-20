Директора церемонії відкриття Олімпіади в Токіо звільнили через невдалий жарт

14:10 22 липня Київ, Україна

Сьогодні з займаної посади директора церемоній відкриття і закриття Олімпіади був звільнений Кентаро Кобаясі. Причиною такого рішення оргкомітету Олімпійських ігор став старий жарт Кентаро Кобаясі про Голокост.

Про це інформує ABC, посилаючись на заяву голови оргкомітету турніру Сейко Хасімото.

У мережі сплив старий уривок, де Кобаясі (актор-комік за професією) жартує про Голокост як про гру «давайте знищимо єврейський народ». Глава оргкомітету Олімпіади Сейко Хасімото заявила, що дізналася про образливі жарти Кобаясі у вівторок вранці, і що шкодує про те, що стільки часу знадобилося, щоб звільнити коміка.



Це далеко не перший скандал, пов'язаний з організаторами ігор. На цьому ж тижні японський композитор Кейго Оямада відмовився брати участь в церемонії відкриття ігор після того, як спливли старі інтерв'ю, в яких він зізнався в знущаннях з однокласників і говорив, що не шкодує про скоєне. Музичний твір, який він склав, був викреслений з програми церемонії відкриття ігор.



Навесні 2021 року Хіроші Сасакі, креативний керівник Олімпійських ігор в Токіо, також пішов у відставку - перед цим стало відомо, що під час нарад з іншими організаторами Олімпіади Сасакі запропонував надіти на популярну артистку і модель plus size Наомі Ватанабе свинячі вуха і перетворити Olimpic в Olimpig (pig означає «свиня» по-англійськи) games. Жарт креативного топменеджера розійшовся і отримав шквал критики. Після цього Сасакі вибачився, визнавши, що його зауваження були «великою образою» для Ватанабе, і це було «непростимо» з його боку.



До цього в лютому президент організаційного органу Олімпіади, колишній прем'єр-міністр Есіро Морі, подав у відставку після жінконенависницьких коментарів про «набридливих» жінок.