Боррель займеться підготовкою нових санкцій проти РФ

Євросоюз підготує новий пакет санкцій проти Російської Федерації на випадок, якщо буде необхідно їх швидко ввести.
Про це в блозі розповів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Разом із тим, Боррель також займеться розробкою варіантів взаємодії з Росією з низки питань.
Доручення зайнятися підготовкою санкцій Боррель отримав за підсумками саміту глав держав і урядів ЄС.
Боррель наголосив на необхідності "зберігати жорстку лінію" щодо Росії, "залишаючи відкритими канали спілкування".
Доручення зайнятися підготовкою санкцій Боррель отримав за підсумками саміту глав держав і урядів ЄС.
Боррель наголосив на необхідності "зберігати жорстку лінію" щодо Росії, "залишаючи відкритими канали спілкування".
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