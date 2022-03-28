Боррель займеться підготовкою нових санкцій проти РФ

16:11 29 червня Київ, Україна

Євросоюз підготує новий пакет санкцій проти Російської Федерації на випадок, якщо буде необхідно їх швидко ввести.

Про це в блозі розповів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

"У найближчі тижні і місяці я буду просувати різні напрямки дій, які намітили лідери... Європейська Рада попросила Європейську комісію і мене представити варіанти додаткових обмежувальних заходів, які будуть готові на випадок, якщо Росія продовжить порушувати міжнародне право", - пише дипломат.

Разом із тим, Боррель також займеться розробкою варіантів взаємодії з Росією з низки питань.



Доручення зайнятися підготовкою санкцій Боррель отримав за підсумками саміту глав держав і урядів ЄС.



Боррель наголосив на необхідності "зберігати жорстку лінію" щодо Росії, "залишаючи відкритими канали спілкування".

"Малоймовірно, що в найближчому майбутньому буде політична зміна, яка призведе до істотної зміни її (РФ) поведінки", - додав Боррель.