"Без строку давності": 1,8 млн євро Росія повинна виплатити постраждалим в Чечні

11:48 30 червня Київ, Україна

Все більше людей і організацій подають до міжнародних судів на російські військові підрозділи і все більше справ набувають розголосу.

З 2014 року більшість злочинних дій російських силових структур відбувається в Донбасі, а також в анексованому Криму. Однак існує безліч епізодів, які тільки надійшли в міжнародні суди, або розгляд по них триває вже не один рік і вони були здійснені в інших країнах.



В ЄСПЛ звернулися місцеві жителі, які постраждали під час "зачистки", проведеної батальйоном «Схід» в чеченській станиці Бороздинській, в червні 2005 року. "Бійці" спецпідрозділу, що належить до Міноборони РФ, провели "перевірку паспортів" в станиці Бороздинській. В результаті 1 людина загинула, 11 осіб зникли безвісти, згоріло кілька будинків.



Жителі станиці об'єдналися і подали скарги до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Позов був поданий ще в 2007 році, за підтримки «Комітету проти тортур». Під скаргою підписалися в цілому 126 осіб.



І тільки тепер, у 2021 році, ЄСПЛ постановив, що в ході "операції", російськими військовими було порушено цілу низку статей про права людини: 2-а (про право на життя), 3-я (про заборону на застосування тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження), 8-а (про право на повагу до приватного і сімейного життя), 13-а (про право на ефективний засіб правового захисту), 14-я (про заборону дискримінації), а також 1-а стаття додаткового протоколу до конвенції (про захист власності). Крім того, ЄСПЛ заявив про порушення владою РФ 38-ї статті (про порядок розгляду справи), тому що перш ніж піти в ЄСПЛ, жителі Бороздинської станиці зверталися до Московського суду.



Тепер, в цілому Росія повинна виплатити 1,8 млн євро постраждалим від рук батальйону «Схід».