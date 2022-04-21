Заворушення у Швеції вигідні лише Москві

20:22 21 квітня Київ, Україна

Вже четвертий день у шведських містах Швеції Лінчепінг, Норчепінг, Стокгольм, Еребру, Мальме і Ландскроне тривають заворушення, що спалахнули після того, як ультраправий політик Расмус Палудан, який очолює данську антиміграційну партію. Коран у п'ятницю і заявив, що зробить це знову в інших містах Швеції.

За словами шведської поліції, близько сотні противників Stram Kurs розпочали протести, у тому числі кидали у поліцейських каміння, підпалювали автомобілі, шини та сміттєві баки. Внаслідок заворушень отримали поранення 16 поліцейських, було затримано 25 людей.

У неділю ввечері поліція знову змушена була розганяти протести в одному з районів міста Мальме, де було влаштовано кілька пожеж. Крім того, поліцейських зустріли інтенсивним закиданням камінням, петардами та феєрверками.. Місто Мальме, зважаючи на все, обрано не випадково. Адже саме там мешкає найбільша у відсотковому співвідношенні кількість мусульман серед усіх шведських міст.

Лідер Stram Kurs Расмус Палудан і попередні роки викликав інциденти схожими акціями. У 2020 році він був заарештований у Франції та депортований. Ще п'ятеро активістів його руху заарештували в Бельгії за звинуваченням у підбурюванні до ненависті. На виборах 2019 року партія «Жорсткий курс» не пройшла до данського парламенту Фолькетинг, набравши лише 1,8%.

Антиісламська та антиіммігрантська група Stram Kurs нині продовжує гастролювати різними шведськими містами. Єдиною метою таких заходів є розпалювання ненависті та дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в країні.

Представник поліції південної Швеції Кім Хільд заявив у суботу, що поліція не відкликатиме дозвіл на демонстрацію прихильників руху Stram Kurs, тому що у Швеції, де захищене право на свободу слова, для цього потрібні дуже серйозні підстави.

Примітно, що заворушення відбулися на тлі повідомлень про те, що Швеція може вступити до НАТО і під час погроз Москви Стокгольму через обраний ним курс.. Зокрема, представниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО може призвести до негативних наслідків для миру на півночі Європи.

Подібні антиміграційні та антимусульманські заходи не без «підтримки» Росії проводилися фактично у всіх країнах ЄС під час міграційної кризи у 2015 році. Крім того, вже давно відомий факт фінансування Кремлем праворадикальних та екстремістських рухів у країнах ЄС.