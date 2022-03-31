Білорусь перекриває кордон з Україною - наказ Лукашенка

19:24 02 липня Київ, Україна

Прикордонні війська Білорусі закриють кордон з Україною за дорученням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Таке доручення Лукашенко дав під час урочистого зібрання на честь Дня Незалежності Білорусі, повідомляє агентство Белта.

"Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - заявив Лукашенко.

Він додав, що спецслужби виявили "сплячі терористичні осередки, які хочуть насильницьким шляхом змінити владу". На думку президента Білорусі, вони чекають день ікс, щоб влаштувати переворот. Їх фінансують із США, України, Литви та Польщі.

Відзначимо, що раніше Лукашенко вже звинувачував Україну в "постачанні зброї", однак за наявними даними зброю в Білорусь надходить хіба що з окупованих Росією територій Донбасу.