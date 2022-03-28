Аномальна спека в Канаді: температура повітря в 50 °С і понад 70 смертей тільки в одній провінції

08:05 30 червня Київ, Україна

Жителі Канади не можуть впоратися з аномально високою температурою повітря, в провінції Британська Колумбія за два дні медики зафіксували понад 70 випадків раптової смерті, переважно серед літнього населення країни.

Про це повідомляє ВВС.



На цьому тижні в країні зафіксували рекордну температуру 49.5C. До цього тижня температура в Канаді ніколи не перевищувала 45 градусів.



Мешканка села Літтон розповіла журналістам, що вийти на вулицю було "майже неможливо".



"Ми намагаємося якомога більше залишатися в приміщенні. Я маю на увазі, ми звикли до спеки, і це суха спека, але 30 градусів значно відрізняються від 47", - сказала вона.



У сусідньому місті Бернабі поліція заявила, що реагувала на 25 випадків "раптової смерті", додавши, що багато хто з них були людьми похилого віку.



"Вважається, що спека є чинником, що сприяє більшості смертей", - йдеться в повідомленні агентства.



У неділю фельдшери Британської Колумбії відповіли на 107 викликів теплового виснаження і 32 виклики теплового удару.