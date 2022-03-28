Аномальна спека в Канаді: температура повітря в 50 °С і понад 70 смертей тільки в одній провінції

Жителі Канади не можуть впоратися з аномально високою температурою повітря, в провінції Британська Колумбія за два дні медики зафіксували понад 70 випадків раптової смерті, переважно серед літнього населення країни.
Про це повідомляє ВВС.
На цьому тижні в країні зафіксували рекордну температуру 49.5C. До цього тижня температура в Канаді ніколи не перевищувала 45 градусів.
Мешканка села Літтон розповіла журналістам, що вийти на вулицю було "майже неможливо".
"Ми намагаємося якомога більше залишатися в приміщенні. Я маю на увазі, ми звикли до спеки, і це суха спека, але 30 градусів значно відрізняються від 47", - сказала вона.
У сусідньому місті Бернабі поліція заявила, що реагувала на 25 випадків "раптової смерті", додавши, що багато хто з них були людьми похилого віку.
"Вважається, що спека є чинником, що сприяє більшості смертей", - йдеться в повідомленні агентства.
У неділю фельдшери Британської Колумбії відповіли на 107 викликів теплового виснаження і 32 виклики теплового удару.
На цьому тижні в країні зафіксували рекордну температуру 49.5C. До цього тижня температура в Канаді ніколи не перевищувала 45 градусів.
Мешканка села Літтон розповіла журналістам, що вийти на вулицю було "майже неможливо".
"Ми намагаємося якомога більше залишатися в приміщенні. Я маю на увазі, ми звикли до спеки, і це суха спека, але 30 градусів значно відрізняються від 47", - сказала вона.
У сусідньому місті Бернабі поліція заявила, що реагувала на 25 випадків "раптової смерті", додавши, що багато хто з них були людьми похилого віку.
"Вважається, що спека є чинником, що сприяє більшості смертей", - йдеться в повідомленні агентства.
У неділю фельдшери Британської Колумбії відповіли на 107 викликів теплового виснаження і 32 виклики теплового удару.
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