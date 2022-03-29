Албанія вислала двох громадян РФ, підозрюваних у шпигунстві

Керівництво Албанії депортувало з країни двох громадян РФ, які були запідозрені в шпигунській діяльності на користь Москви.
Про це повідомляє Балканський оглядач.
За наявними даними, Буданов приїхав в Албанію, представившись бізнесменом, який зацікавлений в інвестиціях в місто Влера, однак правоохоронці знайшли підозрілим його прибуття саме під час навчань Defender Europe 21.
Другий підозрюваний по прибуттю заявив, що його пунктом призначення є місто Дуррес, де саме проводилися Defender Europe 21, а серед його речей був виявлений дрон.
У зв'язку з цим спецслужби Албанії ухвалили рішення видворити Буданова і Черкасова з країни.
Другий підозрюваний по прибуттю заявив, що його пунктом призначення є місто Дуррес, де саме проводилися Defender Europe 21, а серед його речей був виявлений дрон.
У зв'язку з цим спецслужби Албанії ухвалили рішення видворити Буданова і Черкасова з країни.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі