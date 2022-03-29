Албанія вислала двох громадян РФ, підозрюваних у шпигунстві

12:38 30 червня Київ, Україна

Керівництво Албанії депортувало з країни двох громадян РФ, які були запідозрені в шпигунській діяльності на користь Москви.

Про це повідомляє Балканський оглядач.

«Прокуратура Тирани відкрила провадження за підозрою в незаконному зборі та передачі інформації проти росіян Георгія Буданова і Владислава Черкасова», - йдеться в повідомленні.

За наявними даними, Буданов приїхав в Албанію, представившись бізнесменом, який зацікавлений в інвестиціях в місто Влера, однак правоохоронці знайшли підозрілим його прибуття саме під час навчань Defender Europe 21.



Другий підозрюваний по прибуттю заявив, що його пунктом призначення є місто Дуррес, де саме проводилися Defender Europe 21, а серед його речей був виявлений дрон.



У зв'язку з цим спецслужби Албанії ухвалили рішення видворити Буданова і Черкасова з країни.