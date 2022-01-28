Випуск №90. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

У номінації "Краща ковід-вакцина року" перемогла Moderna
Всесвітній конгрес вакцин-2021, що проходить через пандемію в онлайн-форматі, визначився з претендентом на номінацію "Краща вакцина від коронавірусу".
Препарат Moderna переміг в номінаціях "Краща вакцина від COVID" і "Краща нова технологія/платформа для вакцини".
Також на конгресі високо оцінили вакцину, розроблену американською компанією Pfizer спільно з німецьким партнером BioNTech.
https://myc.news/koronavirus/v_nominacii_luchshaya_kovidvakcina_goda_pobedila_
Всесвітній конгрес вакцин-2021, що проходить через пандемію в онлайн-форматі, визначився з претендентом на номінацію "Краща вакцина від коронавірусу".
Препарат Moderna переміг в номінаціях "Краща вакцина від COVID" і "Краща нова технологія/платформа для вакцини".
Також на конгресі високо оцінили вакцину, розроблену американською компанією Pfizer спільно з німецьким партнером BioNTech.
https://myc.news/koronavirus/v_nominacii_luchshaya_kovidvakcina_goda_pobedila_
Китайська ракета, що вийшла з-під контролю, може впасти на житлові райони
Ракета-носій Long March 5B китайського виробництва, яка вийшла з-під контролю після старту, вже 8-10 травня може впасти на Землю і завдати шкоди. Про це 5 травня повідомив представник Пентагону Майк Ховард.
Також він зазначив, що в цей момент, у зв'язку з ситуацією, що склалася, Пентагон уважно стежить за її траєкторією руху, і не виключено, що її уламки можуть впасти на Землю.
Розмір 22-тонної ракети викликає занепокоєння, оскільки великі уламки ракети, які повторно увійдуть в атмосферу Землі, можуть завдати шкоди, якщо впадуть на житлові райони.
https://myc.news/novosti_mira/vyshedshaya_izpod_kontrolya_kitajskaya_raketa_mozhet_upast_na_zhilye_rajony
Опозиція Білорусі має намір провести масові акції протесту 9 травня
Ексміністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко заявив, що опозиційний рух Білорусі планує чергові акції протесту проти правління самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Масові протести пройдуть напередодні Дня перемоги, 9 травня.
"Через соцмережі я буду закликати білорусів вийти на вулиці. Якщо Лукашенко дозволить побити протестувальників 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист", - зазначив опозиціонер.
https://myc.news/novosti_mira/oppoziciya_belarusi_namerena_provesti_massovye_akcii_protesta_9_maya
Ексміністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко заявив, що опозиційний рух Білорусі планує чергові акції протесту проти правління самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Масові протести пройдуть напередодні Дня перемоги, 9 травня.
"Через соцмережі я буду закликати білорусів вийти на вулиці. Якщо Лукашенко дозволить побити протестувальників 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист", - зазначив опозиціонер.
https://myc.news/novosti_mira/oppoziciya_belarusi_namerena_provesti_massovye_akcii_protesta_9_maya
Чому українці відмовляються вакцинуватися
Результати опитування, опубліковані Київським міжнародним інститутом соціології в понеділок, 3 травня, свідчать про те, що понад 52% українців, які взяли участь в опитуванні, висловили небажання вакцинуватися. Пояснили вони свою позицію тим, що вважають завезені в Україну вакцини недостатньо ефективними.
При цьому 39,5% респондентів вважають, що вакцини від коронавірусу недостатньо перевірені, 33% - не вірять в ефективність прищепних препаратів, закуплених Україною, 19,9% - побоюються, що наслідки після вакцинації можуть бути гірші, ніж після коронавірусної хвороби.
https://myc.news/obshestvo/socopros_pochemu_ukraincy_otkazyvayutsya_vakcinirovatsya
Зустріч "нормандської четвірки" запланована на травень
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак анонсував зустріч нормандської четвірки в очному форматі в травні і підкреслив, що це може бути не одна зустріч.
Попередня зустріч політичних радників нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбулася 19 квітня в режимі відеоконференції. За її підсумками сторони підтвердили прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі, узгодженого 22 липня 2020 року.
На зустрічі Тристоронньої контактної групи 28 квітня робоча підгрупа з безпеки не змогла домовитися про "великоднє перемир'я" на Донбасі через різні позиції по тексту заяви про припинення вогню.
https://myc.news/politika/vstrecha_normandskoj_chetverki_zaplanirovana_na_maj__ermak
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