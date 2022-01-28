Випуск №90. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

22:35 10 травень Київ, Україна

У номінації "Краща ковід-вакцина року" перемогла Moderna

Всесвітній конгрес вакцин-2021, що проходить через пандемію в онлайн-форматі, визначився з претендентом на номінацію "Краща вакцина від коронавірусу".

Препарат Moderna переміг в номінаціях "Краща вакцина від COVID" і "Краща нова технологія/платформа для вакцини".

Також на конгресі високо оцінили вакцину, розроблену американською компанією Pfizer спільно з німецьким партнером BioNTech.

https://myc.news/koronavirus/v_nominacii_luchshaya_kovidvakcina_goda_pobedila_ Всесвітній конгрес вакцин-2021, що проходить через пандемію в онлайн-форматі, визначився з претендентом на номінацію "Краща вакцина від коронавірусу".Препарат Moderna переміг в номінаціях "Краща вакцина від COVID" і "Краща нова технологія/платформа для вакцини".Також на конгресі високо оцінили вакцину, розроблену американською компанією Pfizer спільно з німецьким партнером BioNTech.



Китайська ракета, що вийшла з-під контролю, може впасти на житлові райони

Ракета-носій Long March 5B китайського виробництва, яка вийшла з-під контролю після старту, вже 8-10 травня може впасти на Землю і завдати шкоди. Про це 5 травня повідомив представник Пентагону Майк Ховард.

Також він зазначив, що в цей момент, у зв'язку з ситуацією, що склалася, Пентагон уважно стежить за її траєкторією руху, і не виключено, що її уламки можуть впасти на Землю.

Розмір 22-тонної ракети викликає занепокоєння, оскільки великі уламки ракети, які повторно увійдуть в атмосферу Землі, можуть завдати шкоди, якщо впадуть на житлові райони.

https://myc.news/novosti_mira/vyshedshaya_izpod_kontrolya_kitajskaya_raketa_mozhet_upast_na_zhilye_rajony Ракета-носій Long March 5B китайського виробництва, яка вийшла з-під контролю після старту, вже 8-10 травня може впасти на Землю і завдати шкоди. Про це 5 травня повідомив представник Пентагону Майк Ховард.Також він зазначив, що в цей момент, у зв'язку з ситуацією, що склалася, Пентагон уважно стежить за її траєкторією руху, і не виключено, що її уламки можуть впасти на Землю.Розмір 22-тонної ракети викликає занепокоєння, оскільки великі уламки ракети, які повторно увійдуть в атмосферу Землі, можуть завдати шкоди, якщо впадуть на житлові райони.

Опозиція Білорусі має намір провести масові акції протесту 9 травня

Ексміністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко заявив, що опозиційний рух Білорусі планує чергові акції протесту проти правління самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Масові протести пройдуть напередодні Дня перемоги, 9 травня.

"Через соцмережі я буду закликати білорусів вийти на вулиці. Якщо Лукашенко дозволить побити протестувальників 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист", - зазначив опозиціонер.

https://myc.news/novosti_mira/oppoziciya_belarusi_namerena_provesti_massovye_akcii_protesta_9_maya Ексміністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко заявив, що опозиційний рух Білорусі планує чергові акції протесту проти правління самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Масові протести пройдуть напередодні Дня перемоги, 9 травня."Через соцмережі я буду закликати білорусів вийти на вулиці. Якщо Лукашенко дозволить побити протестувальників 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист", - зазначив опозиціонер.



Чому українці відмовляються вакцинуватися

Результати опитування, опубліковані Київським міжнародним інститутом соціології в понеділок, 3 травня, свідчать про те, що понад 52% українців, які взяли участь в опитуванні, висловили небажання вакцинуватися. Пояснили вони свою позицію тим, що вважають завезені в Україну вакцини недостатньо ефективними.

При цьому 39,5% респондентів вважають, що вакцини від коронавірусу недостатньо перевірені, 33% - не вірять в ефективність прищепних препаратів, закуплених Україною, 19,9% - побоюються, що наслідки після вакцинації можуть бути гірші, ніж після коронавірусної хвороби.

https://myc.news/obshestvo/socopros_pochemu_ukraincy_otkazyvayutsya_vakcinirovatsya Результати опитування, опубліковані Київським міжнародним інститутом соціології в понеділок, 3 травня, свідчать про те, що понад 52% українців, які взяли участь в опитуванні, висловили небажання вакцинуватися. Пояснили вони свою позицію тим, що вважають завезені в Україну вакцини недостатньо ефективними.При цьому 39,5% респондентів вважають, що вакцини від коронавірусу недостатньо перевірені, 33% - не вірять в ефективність прищепних препаратів, закуплених Україною, 19,9% - побоюються, що наслідки після вакцинації можуть бути гірші, ніж після коронавірусної хвороби.