Випуск №99. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

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Прессекретарка Джен Псакі оголосила рішення Білого дому по Білорусі

3 червня 2021 року Сполучені Штати знову введуть повні санкції стосовно дев'яти білоруських державних підприємств, які раніше отримали пільги з низки генеральних ліцензій Міністерства фінансів.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі розповіла журналістам, що уряд США вводить цільові санкції проти підприємств, а також разом з партнерами розроблять подібні санкції щодо представників режиму Олександра Лукашенка через інцидент з літаком компанії Ryanair.

https://myc.news/novosti_mira/presssekretar_dzhen_psaki_oglasila_reshenii_belogo_doma_po_belarusi 3 червня 2021 року Сполучені Штати знову введуть повні санкції стосовно дев'яти білоруських державних підприємств, які раніше отримали пільги з низки генеральних ліцензій Міністерства фінансів.Прессекретарка Білого дому Джен Псакі розповіла журналістам, що уряд США вводить цільові санкції проти підприємств, а також разом з партнерами розроблять подібні санкції щодо представників режиму Олександра Лукашенка через інцидент з літаком компанії Ryanair.





Вибори в Сирії: перемогу здобув чинний глава держави

26 травня в Сирії відбулося голосування на президентських виборах. З 95,1% голосів виборців перемогу здобув чинний глава держави Башар Асад.

Суперники Асада, колишній депутат парламенту від партії соціалістів-юніоністів Абдалла Саллюм Абдалла і представник патріотичної опозиції Махмуд Ахмед Мураі, отримали відповідно по 1,5% і 3,3% голосів.

Таким чином, Башар Асад, який керує Сирією з 2000 року, залишається її президентом ще на сім років - до 2028 року.

https://myc.news/novosti_mira/vybory_v_sirii_pobedu_oderzhal_dejstvuyushij_glava_gosudarstva 26 травня в Сирії відбулося голосування на президентських виборах. З 95,1% голосів виборців перемогу здобув чинний глава держави Башар Асад.Суперники Асада, колишній депутат парламенту від партії соціалістів-юніоністів Абдалла Саллюм Абдалла і представник патріотичної опозиції Махмуд Ахмед Мураі, отримали відповідно по 1,5% і 3,3% голосів.Таким чином, Башар Асад, який керує Сирією з 2000 року, залишається її президентом ще на сім років - до 2028 року.





В Україні зроблено понад 1 млн щеплень від коронавірусу

Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 992 189 осіб. При цьому дві дози отримали - 107 524. Всього проведено 1 099 713 щеплень.



Станом на 27 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалася 593 041 особа.

Напередодні найактивніше першою дозою прищеплювали в Миколаївській (593), Вінницькій (481) та Донецькій (487) областях. Найповільніші темпи в Херсонській (23), Черкаській (30) і Сумській (36) областях.

https://myc.news/koronavirus/v_ukraine_sdelano_bolee_1_mln_privivok_ot_koronavirusa Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 992 189 осіб. При цьому дві дози отримали - 107 524. Всього проведено 1 099 713 щеплень.Станом на 27 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалася 593 041 особа.Напередодні найактивніше першою дозою прищеплювали в Миколаївській (593), Вінницькій (481) та Донецькій (487) областях. Найповільніші темпи в Херсонській (23), Черкаській (30) і Сумській (36) областях.

Щорічно в Україні викидаються на звалища мільйони тонн упаковки

З кожним роком збільшується кількість відходів з дуже тривалим терміном розкладання. Щорічно в Україні на звалища відправляється до 2,5 мільйона тонн упаковки. Уже сьогодні тільки офіційні полігони займають 4% території країни.

Глава Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів заявив, що для вирішення цієї проблеми в Україні буде запущена організація розширеної відповідальності виробника.

За прогнозами, з запуском системи розширеної відповідальності виробника за перші п'ять років будуть зібрані і перероблені 4,3 млн тонн упаковки. А на полігони не потрапить до 12 млн м куб таких відходів. Крім того, такий підхід дозволить створити до 20 тис. нових робочих місць.

https://myc.news/obshestvo/ezhegodno_v_ukraine_vybrasyvayutsya_na_svalki_milliony_tonn_upakovki__minekologii З кожним роком збільшується кількість відходів з дуже тривалим терміном розкладання. Щорічно в Україні на звалища відправляється до 2,5 мільйона тонн упаковки. Уже сьогодні тільки офіційні полігони займають 4% території країни.Глава Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів заявив, що для вирішення цієї проблеми в Україні буде запущена організація розширеної відповідальності виробника.За прогнозами, з запуском системи розширеної відповідальності виробника за перші п'ять років будуть зібрані і перероблені 4,3 млн тонн упаковки. А на полігони не потрапить до 12 млн м куб таких відходів. Крім того, такий підхід дозволить створити до 20 тис. нових робочих місць.