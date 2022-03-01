Випуск №98. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

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Лукашенко наказав підняти винищувач, аби посадити літак з опозиціонером

23 травня літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, примусово посадили у Мінську, щоб затримати колишнього редактора Телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Літак розвернувся в районі Ліди і вирушив в Національний аеропорт "Мінськ", де здійснив посадку, як свідчать дані flightradar24.com.

Після посадки Романа Протасевича затримали. Цю інформацію підтвердили у Телеграм-каналі Головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі.



Лукашенко привіз Путіну валізу з документами

28 травня в Сочі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Лукашенко привіз Путіну документи, які стосуються ситуації з затриманням літака.

"Щоб Ви розуміли, що відбувається, - заявив він Путіну. - Щоб Ви розуміли, що це за люди".

Він також заявив, що після ознайомлення з цими документами російському президенту стане зрозуміло, "що там відбувалося і відбувається".

На зустрічі з Путіним Лукашенко заявив, що "йде спроба розгойдати ситуацію до рівня серпня минулого року".



Ексголова СЗР Гвоздь помер під час дайвінгу в Єгипті

28 травня, в Єгипті, поблизу міста Дахаб під час дайвінгу стало зле колишньому голові Служби зовнішньої розвідки (2014-2016 рр.) Віктору Гвоздю. Він помер у лікарні.

Попередньо, Гвоздь занурився у воду, але на поверхню не сплив. Рятувальники знайшли чоловіка, на березі йому провели серцево-легеневу реанімацію та оперативно доставили в госпіталь. Лікарі констатували смерть українця.

Віктору Гвоздю було 62 роки.



Держдеп США запросив 255 млн доларів допомоги для України

В бюджетному запиті Держдепу США йдеться про те, що Державний департамент Сполучених Штатів запросив у Конгресу 255 млн доларів на 2022 фінансовий рік для допомоги Україні.

Частина фінансування може бути направлена, зокрема, на протидію російській агресії.

У документі також вказано, що частина американської допомоги повинна сприяти "поліпшенню ділового клімату і торгового потенціалу України, зміцненню її аграрного сектора, підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії "Нафтогаз" і підвищенню її енергоефективності".



Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня

Кабінет Міністрів на засіданні 12 травня створив Бюро економічної безпеки як центральний орган виконавчої влади. Його діяльність буде спрямовуватися та координуватися урядом. Новий орган замінить податкову міліцію та забере частину повноважень СБУ.

"25 вересня - це дата, коли БЕБ має розпочати роботу, і наступного дня після цього Державна фіскальна служба припинить існування", - сказав під час пресбрифінгу голова ДФС Вадим Мельник.

До того ж він підтвердив свої плани висувати свою кандидатуру на конкурс на посаду голови нового органу.