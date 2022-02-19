Випуск №96. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

23:15 24 травень Київ, Україна

Епідзонування: Україна "пожовкла", тільки Донеччина в "помаранчевій" зоні

За інформацією МОЗ України Донеччина перевищує допустимий епідеміологічний поріг на 1,5%, в зв'язку з чим є єдиним регіоном "помаранчевої" зони.

У той самий час шість регіонів відповідають "зеленій" зоні по відсотку від епідемічного порогу: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області.

Вінницька область також відповідає зеленій зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування - 4,8%.

https://myc.news/glavnoe/epidzonirovanie_ukraina_pozheltela_tolko_donetchina_v_oranzhevoj_zone





Шмигаль пообіцяв всім охочим безкоштовну вакцинацію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в парламенті, що на сьогодні існують домовленості на поставку 34 млн доз вакцин і ще 8 мільйонів за міжнародною програмою. Тому в планах уряду до кінця поточного року встигнути вакцинувати більшу частину дорослого населення України.

Говорячи про тестування, прем'єр зазначив, що Україна може проводити по 100 тисяч тестів на коронавірус за добу і додав, що тепер немає черг на тести.

Також він зазначив, що в цей час більше українців готові вакцинуватися від коронавірусу, про що свідчать дані опитування.

https://myc.news/glavnoe/shmygal_poobeshal_vsem_zhelayushim_besplatnuyu_vakcinaciyu





ВР пропонує визнати ХАМАС терористами

Більше ніж 80 народних депутатів внесли ініціативу щодо визнання організації ХАМАС терористичною. Зараз йде останній етап проходження проєкту - переданий на розгляд керівництву. Тому текст документа поки відсутній на сайті парламенту.

Радикальна ісламська організація, на думку народних депутатів, може вести діяльність, що підлягає засудженню. Документ проєкту подано Верховній Раді під номером 5530.

https://myc.news/glavnoe/vr_predlagaet_priznat_hamas_terroristami





Ірландія знову скаржиться на російських хакерів

У Ірландії в четвер, 20 травня, відбулася хакерська атака на ресурс ірландської Національної служби охорони здоров'я. Хакери через деякий час надали ключ дешифрування, який може дозволити лікарням відновити записи пацієнтів.

Національний центр кібербезпеки і поліція Ірландії підозрюють в кібератаці російське кіберугруповання Wizard Spide. Уряд Ірландії вже контактував з владою РФ з приводу кібератаки і шкоди від неї для ірландської системи охорони здоров'я.

https://myc.news/novosti_mira/irlandiya_snova_zhaluetsya_na_rossijskih_hakerov





Вишиванка Зеленського підірвала соцмережі

В Україні і світі вже 15 років відзначають День вишиванки. Традиційно, в третій четвер травня одягають вишиванки, фотографуються, роблять селфі і викладають фото на своїх сторінках в соціальних мережах. Зробив це і президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою, чим "підірвав" Інтернет.

Вишиванки президента України Володимира Зеленського вже другий рік поспіль викликають палкі обговорення. На фотографіях Зеленський позує в сорочці, яка за формою і кроєм нагадує предмет російського національного костюма, косоворотку, у якій розріз знаходиться збоку, а не як у традиційних українських чоловічих сорочок - посередині.

https://myc.news/obshestvo/eto_zhe_kosovorotka_vyshivanka_zelenskogo_vzorvala_socseti