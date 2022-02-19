Випуск №95. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

Пресконференції Зеленського
20 травня 2021 відбулася пресконференція президента України, приурочена до другої річниці президентства. Володимир Зеленський розповів, коли ж завершиться епоха бідності, як планують вбити олігархію і чи є шанс на мир, поки в Москві залишається Путін. І окремо сказав, що від нього хотіли Кличко і Порошенко.
Під час своєї виборчої кампанії в 2019 році він обіцяв, що йде тільки на один термін, але на торішній пресконференції натякнув, що може балотуватися і вдруге. Адже за один термін може не встигнути виконати всі обіцянки.
Зараз Володимир Зеленський говорив уже обережніше - про це, мовляв, "рано відповідати".
Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом
11 травня генеральна прокурорка Ірина Венедиктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднені аудіозаписи розмов Медведчука з високопоставленим чином РФ.
26 нардепів ОПЗЖ просили апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки, але 21 травня Київський апеляційний суд залишив в силі цілодобовий домашній арешт народного депутата України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.
У Києві відбувся марш на підтримку трансгендерів
У Києві 22 травня відбувся марш на підтримку трансгендерів, приурочений до другої річниці вилучення трансгендерності з Міжнародної класифікації хвороб.
Кілька сотень учасників Транс-маршу в оточенні поліції пройшлися від Михайлівської площі до Поштової.
Паралельно з цією акцією демонстрацію на Михайлівській площі влаштували представники праворадикальної організації «Традиція і порядок», які виступали проти проведення заходу.
США ввели санкції проти компаній і суден РФ за будівництво "Північного потоку-2"
Сполучені Штати ввели санкції проти російських компаній і суден, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2". У список потрапили 13 суден.
Санкції також введені проти компаній: "Мортранссервіс", "Морська рятувальна служба", "Коксохімтранс" і Самарський теплоенергетичний майновий фонд. Разом з тим з "Морською рятувальною службою" дозволяється взаємодіяти в сферах, не пов'язаних з будівництвом газопроводу.
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про нові санкції проти «злодіїв в законі» і бойовиків
На сайті Офісу Президента України з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції Ради національної безпеки і оборони України проти 674 людей - «злодіїв в законі», «кримінальних авторитетів» і бойовиків у всьому світі.
У перелік потрапили керівники «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник, а також самопроголошений прем'єр-міністр окупованого Криму Сергій Аксьонов.
Крім того, рішення РНБО запроваджує санкції проти 138 компаній. Передбачається запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження торгових операцій, блокування активів тощо.
20 травня 2021 відбулася пресконференція президента України, приурочена до другої річниці президентства. Володимир Зеленський розповів, коли ж завершиться епоха бідності, як планують вбити олігархію і чи є шанс на мир, поки в Москві залишається Путін. І окремо сказав, що від нього хотіли Кличко і Порошенко.
Під час своєї виборчої кампанії в 2019 році він обіцяв, що йде тільки на один термін, але на торішній пресконференції натякнув, що може балотуватися і вдруге. Адже за один термін може не встигнути виконати всі обіцянки.
Зараз Володимир Зеленський говорив уже обережніше - про це, мовляв, "рано відповідати".
Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом
11 травня генеральна прокурорка Ірина Венедиктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднені аудіозаписи розмов Медведчука з високопоставленим чином РФ.
26 нардепів ОПЗЖ просили апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки, але 21 травня Київський апеляційний суд залишив в силі цілодобовий домашній арешт народного депутата України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.
У Києві відбувся марш на підтримку трансгендерів
У Києві 22 травня відбувся марш на підтримку трансгендерів, приурочений до другої річниці вилучення трансгендерності з Міжнародної класифікації хвороб.
Кілька сотень учасників Транс-маршу в оточенні поліції пройшлися від Михайлівської площі до Поштової.
Паралельно з цією акцією демонстрацію на Михайлівській площі влаштували представники праворадикальної організації «Традиція і порядок», які виступали проти проведення заходу.
США ввели санкції проти компаній і суден РФ за будівництво "Північного потоку-2"
Сполучені Штати ввели санкції проти російських компаній і суден, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2". У список потрапили 13 суден.
Санкції також введені проти компаній: "Мортранссервіс", "Морська рятувальна служба", "Коксохімтранс" і Самарський теплоенергетичний майновий фонд. Разом з тим з "Морською рятувальною службою" дозволяється взаємодіяти в сферах, не пов'язаних з будівництвом газопроводу.
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про нові санкції проти «злодіїв в законі» і бойовиків
На сайті Офісу Президента України з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції Ради національної безпеки і оборони України проти 674 людей - «злодіїв в законі», «кримінальних авторитетів» і бойовиків у всьому світі.
У перелік потрапили керівники «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник, а також самопроголошений прем'єр-міністр окупованого Криму Сергій Аксьонов.
Крім того, рішення РНБО запроваджує санкції проти 138 компаній. Передбачається запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження торгових операцій, блокування активів тощо.
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