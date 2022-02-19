Випуск №95. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

23:12 24 травень Київ, Україна

Пресконференції Зеленського

20 травня 2021 відбулася пресконференція президента України, приурочена до другої річниці президентства. Володимир Зеленський розповів, коли ж завершиться епоха бідності, як планують вбити олігархію і чи є шанс на мир, поки в Москві залишається Путін. І окремо сказав, що від нього хотіли Кличко і Порошенко.

Під час своєї виборчої кампанії в 2019 році він обіцяв, що йде тільки на один термін, але на торішній пресконференції натякнув, що може балотуватися і вдруге. Адже за один термін може не встигнути виконати всі обіцянки.

Зараз Володимир Зеленський говорив уже обережніше - про це, мовляв, "рано відповідати".



Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом

11 травня генеральна прокурорка Ірина Венедиктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднені аудіозаписи розмов Медведчука з високопоставленим чином РФ.

26 нардепів ОПЗЖ просили апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки, але 21 травня Київський апеляційний суд залишив в силі цілодобовий домашній арешт народного депутата України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.



У Києві відбувся марш на підтримку трансгендерів

У Києві 22 травня відбувся марш на підтримку трансгендерів, приурочений до другої річниці вилучення трансгендерності з Міжнародної класифікації хвороб.

Кілька сотень учасників Транс-маршу в оточенні поліції пройшлися від Михайлівської площі до Поштової.

Паралельно з цією акцією демонстрацію на Михайлівській площі влаштували представники праворадикальної організації «Традиція і порядок», які виступали проти проведення заходу.



США ввели санкції проти компаній і суден РФ за будівництво "Північного потоку-2"

Сполучені Штати ввели санкції проти російських компаній і суден, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2". У список потрапили 13 суден.

Санкції також введені проти компаній: "Мортранссервіс", "Морська рятувальна служба", "Коксохімтранс" і Самарський теплоенергетичний майновий фонд. Разом з тим з "Морською рятувальною службою" дозволяється взаємодіяти в сферах, не пов'язаних з будівництвом газопроводу.



Зеленський ввів в дію рішення РНБО про нові санкції проти «злодіїв в законі» і бойовиків

На сайті Офісу Президента України з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції Ради національної безпеки і оборони України проти 674 людей - «злодіїв в законі», «кримінальних авторитетів» і бойовиків у всьому світі.

У перелік потрапили керівники «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник, а також самопроголошений прем'єр-міністр окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Крім того, рішення РНБО запроваджує санкції проти 138 компаній. Передбачається запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження торгових операцій, блокування активів тощо.