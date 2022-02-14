Випуск №93. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

02:21 21 травень Київ, Україна

Міністр інфраструктури України залишає посаду

У Верховній Раді з'явилася заява про звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія. Відхід з посади підтвердила Юлія Гришина, голова ТСК по «Укрзалізниці». Згідно з формою заяви, звільнення міністра є добровільним рішенням.

У кулуарах Верховної Ради говорять про те, що це рішення назрівало давно. Також відомо, що вже в понеділок, 17 травня, монобільшість розглядатиме кандидатури на цю посаду.

https://myc.news/glavnoe/ministr_infrastruktury_ukrainy_pokidaet_post



Кабмін ввів держрегулювання цін на бензин і дизпаливо

На період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не більше 7 гривень за літр) і бензину (не більше 5 гривень за літр). Відповідні зміни внесені в "карантинну" постанову №1236 від 9 грудня 2020 року.

Здійснювати розрахунки повинен НАК "Нафтогаз України", який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а міністерство публікуватиме середні ціни одного літра дизельного палива і бензину до 5 числа кожного місяця.

Рішення прийнято 14 травня на засіданні уряду.

https://myc.news/glavnoe/kabmin_vvel_gosregulirovanie_cen_na_benzin_i_diztoplivo



Семенченко підозрюють в організації обстрілу одного з ТБ-каналів

Співробітники Служби безпеки України викрили вчинення терористичного акту, що стався в липні 2019 року, коли з гранатомета було обстріляно будівлю телеканалу "112 Україна" в столиці, а екснардеп Семен Семенченко звинувачується в його організації.

Також Семен Семенченко організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.

Цей теракт був використаний представниками держави-агресора в гібридній війні проти нашої країни.

https://myc.news/glavnoe/semenchenko_podozrevayut_v_organizacii_obstrela_odnogo_iz_tvkanalov



З 15 травня набуває чинності закон про розмитнення "євроблях"

Відповідно до закону, транспортні засоби повинні бути особистого користування, що були у використанні і з року випуску яких пройшло більше 5 років. Вони повинні класифікуватися за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД. Мова про авто, які станом на 31 грудня 2020 року перебували в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

До 270 днів збільшується термін дії спрощення розмитнення автомобілів для учасників бойових дій. Але за умови документального підтвердження їхнього перебування понад 90 днів з дня набрання чинності закону безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил.

https://myc.news/glavnoe/s_15_maya_vstupaet_v_silu_zakon_o_rastamozhke_evroblyah



Медведчук інформував Дмитра Козака про секретні дані ЗСУ

Влітку минулого року лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук інформував Дмитра Козака про місцезнаходження секретного військового підрозділу ЗСУ. Про це заявив на брифінгу глава СБУ Іван Баканов.

Також сьогодні стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. В цей же день генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють в зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

https://myc.news/politika/medvedchuk_informiroval_dmitriya_kozaka_o_sekretnyh_dannyh_vsu__bakanov