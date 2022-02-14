Випуск №92. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

02:17 21 травень Київ, Україна

Росія оприлюднила перелік «недружніх» країн

Росія оприлюднила свій перший офіційний перелік «держав, що здійснюють недружні дії» і до яких застосовуються передбачені ще квітневим указом президента Росії обмежувальні заходи. У списку на цей момент дві держави: США і Чехія.

США взагалі не буде дозволено наймати в свої дипломатичні представництва місцевий персонал. Чехія, як раніше домовилися Москва з Прагою, має право мати в Росії 19 місцевих працівників.

В цей час посольство США в Росії ще не коментувало цю інформацію, як і нового рішення Москви. МЗС Чехії назвав ці дії Росії «ще одним кроком до ескалації відносин не тільки з Чехією, а й з Європейським Союзом в цілому і з його союзниками».





Крісло Степанова, ймовірно, займе Ляшко

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що новим міністром охорони здоров'я, швидше за все, стане Віктор Ляшко. Максима Степанова відправлять у відставку через занадто повільні темпи вакцинації.

"Пан Ляшко займався карантином і всіма цими тестами, і там є багато результатів, а вакцинацію забрав до себе особисто пан Степанов, і мені здається, що не впорався вчасно з цим завданням", - додав Арахамія.

Він також підтвердив, що Офіс Президента намагався переконати Степанова подати у відставку, але той відмовився. Тепер питання має вирішити Верховна Рада.





14 травня Україна вперше відзначає День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової

Пам'ятну дату в цьому році ввела Верховна Рада України. Постанову №4479 "Про вшанування пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни", Верховна Рада прийняла 2 лютого.

За даними Інституту національної пам'яті, станом на 1 січня 2020 2659 громадян України удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту. У той самий час тисячі рятувальників досі залишаються невизнаними і невідомими.





Ескалація конфлікту Ізраїлю і ХАМАС

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Перед ескалацією в Східному Єрусалимі близько тижня тривали масштабні протести палестинців, які виступали проти рішення ізраїльського суду про примусове виселення десятків людей з будинків через те, що громадяни Ізраїлю намагалися отримати нерухомість в єрусалимському районі Шейх-Джарра.

За попередніми даними, в результаті конфлікту загинули дев'ятеро людей в Ізраїлі і 126 жителів Сектора Гази (за даними палестинського МОЗ).

На тлі ескалації ситуації експерт по Близькому Сходу Державного департаменту США Хейді Амр прибув до Ізраїлю в ролі посередника.





У США засудили колишнього американського спецпризначенця, який 15 років шпигував для Росії

Вирок винесли щодо 46-річного Пітера Дзібінскі Деббінса. Прокуратура просила для нього за шпигунство 17 років в'язниці, адвокати - 5. Останні заявляли, що російське ГРУ залякало вимаганням їхнього підзахисного, погрожуючи розповісти про його гомосексуальність.

Його зв'язки з російською розвідкою, як він сам визнав, почалися в 1996 році і тривали 15 років. Вони почалися, коли він був студентом і під час свого візиту в Росію дав куратору імена чотирьох католицьких черниць.

Деббінс почав військову службу в 1998 році і на той час вже письмово зобов'язався служити російським спецслужбам і отримав кодове ім'я «Ікар Лєсников».