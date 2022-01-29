Випуск №91. Білоруські байки (з перекладом жестовою мовою)

Із виступу Лукашенка 17 квітня 2021 року: «У планах - утримування дитини, однієї, другої, як вийде. «Посадимо в льох» ... До речі, в Гомельській області і льох підготували. Ми затримали групу. Вони нас привели, показали, як вони це все планували. Я мовчав. Потім ми виявили роботу явно іноземних спецслужб - швидше за все, ЦРУ, ФБР, не знаю, хто там з американців працював.. »

Президент РФ Путін, 21 квітня 2021, щорічне послання Федеральним Зборам РФ: «Характерно, що навіть такі кричущі дії не знаходять осуду так званого колективного Заходу. Ніхто цього просто як би не помічає, всі вдають, що взагалі нічого не відбувається»… Фактично російський лідер заявив про те, що врятував Лукашенка від неминучого перевороту. Замовник і виконавець перевороту залишився за кадром, хоча і з прозорим натяком. Дві пришелепкуваті фігури глибоко пенсійного віку вже давно найшли один одного. «Картопляний дід» вигадав страшну історію про можливість власної смерті від рук терористів з Заходу, а інший, який «довічний», почав цю історію розповідати «всім і кожному», щоб себе та інших потішити.

Більше двох тижнів державні ЗМІ Білорусі посилено роздмухували історію зі змовою проти Олександра Лукашенка. КДБ оголосив, що у цій справі проходять дев'ять осіб. Четверо з них заарештовані, ще чотири живуть в США, один - в Україні. КДБ звернувся до американської і української влади з пропозицією екстрадувати їх в Білорусь.

Плутаючись у свідченнях щодо «перевороту», влада Білорусі і її пропагандисти по повній підставили Путіна і ФСБ, які взяли участь в лові небезпечних змовників, насправді - «дрібних шахраїв». Повна нісенітниця звинувачень «заколотникам» дійсно вражає. «Теракт планувався за наказом Байдена», - Лукашенко. «Ми супроводжували задум з грудня 2020 року», - головний по КДБ Іван Тертель. Але досить поглянути в календар, щоб побачити, що в кінці 2020 року в США був інший президент.

Ще один «конкретний» факт, який повинен був вказувати на реальність змови, - це гроші, які нібито були передані військовим. Ольга Голубович, бухгалтерка мінського офісу Зенковича, зняла гроші з карти Зенковича і поклала їх у камеру, а потім в якийсь схрон на кладовищі. Судячи з показаної у відео упаковки, гроші невеликі. Максимум кілька тисяч доларів. Це несерйозно, який «переворот» за такі гроші?

28 квітня на телеканалі ОНТ був показаний широко розрекламований фільм «Убити президента». У ньому розповідаються подробиці численних розмов на тему захоплення влади. Однак змова - це не розмови. Ознакою змови є конкретний план, що передбачає залучення якихось силових ресурсів. Яка конкретна військова частина захоплює якийсь об'єкт, хто за що відповідає, яка дата перевороту і інші деталі. Тоді б це було схоже на реальну змову. Але фільм так і не дав відповідь на найголовніше питання: а чи була змова взагалі?

Версія російської сторони виглядає вже зовсім принизливою для Лукашенка та і того ж Тертеля. Виходить, білоруські спецслужби не можуть захистити голову держави від купки авантюристів-мрійників? Режим настільки «сильний», що його можуть повалити купка членів дискусійного клубу, причому дистанційно. А врятувати «діда» може тільки «брат Вова».

Тепер всю цю історію видають за банальний розпил виділених грантів - мовляв, два політологи щиро пообіцяли ворожим розвідкам здійснити державний переворот, отримали на це гроші, з якими і мали намір сховатися. Припустити, що ворожі розвідки настільки тупі, що купилися на подібну ахінею, складно. Тому, мабуть, і ця захоплююча історія висмоктана з пальця.

Вся ця постановка більше потрібна Кремлю, який скористався з ситуації і спробував вирішити відразу два завдання. По-перше, Лукашенко тепер на такому гачку, що діватися нікуди - це вже не просто гроші, а особиста безпека. По-друге, це відволікання уваги людей від скандалів навколо дій Росії, точніше провалів у зовнішній політиці.

Загострення з Україною, масштабна висилка російських шпигунів, підірваний склад у Чехії. Це все виглядає таким незначним на тлі «спроби замаху на президента Білорусі». Наскільки ця спроба переключити увагу суспільства з проблем Росії важлива для Кремля, говорить той факт, що піарити цю нісенітницю змушений сам Путін.