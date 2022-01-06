Випуск №80. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

10:23 26 квітень Київ, Україна

Про що говорив глава Кремля в щорічному посланні

Президент Росії Володимир Путін 21 квітня звернувся з щорічним посланням до Федеральних зборів. Глава Кремля в своїй промові жодного разу не згадав Україну та війну на Донбасі.

На міжнародній арені, за словами Путіна, Росія начебто невинна миролюбна країна, а ось жорстокий Захід робить все на зло Москві!

Він пригрозив країнам, які, на його думку, роблять недружні дії щодо Росії. «Відповідь буде асиметричною, швидкою та жорсткою», - сказав Путін. Ті ж, хто буде загрожувати безпеці Росії, «пошкодують, як давно вже ні про що не шкодували», пообіцяв він.



Росія з 24 квітня закриває три райони Чорного моря для іноземних суден

Росія пояснила закриття кількох районів Чорного моря проведенням військових навчань. 22 квітня глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська, задіяні в навчаннях, до 1 травня повернуться в місця постійної дислокації.

Обмеження діятиме пів року: з 21:00 24 квітня по 21:00 31 жовтня. У Міноборони Росії заявили, що всі три зони «розташовані в межах територіальних вод Росії», а їхнє закриття не заважатиме судноплавству через Керченську протоку.

МЗС України висловлювало протест з приводу цього рішення і заявило про «узурпацію суверенних прав України як прибережної держави».



Україна попросила Нетаньяху стати посередником між Путіним і Зеленським

"Ми попросили прем'єр-міністра Ізраїлю приєднатися як можливого посередника в цій справі, оскільки він очевидно має хороші відносини як з Путіним, так і з паном Зеленським", - сказав надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Ще на зустрічі з ізраїльськими блогерами-вихідцями з колишнього СРСР в серпні 2019 Нетаньяху сказав, що раніше відмовлявся від подібних пропозицій, але для України може зробити виняток.



Україна до літа має отримати через COVAX понад 2,3 мільйона доз вакцин

До кінця травня в Україні за механізмом справедливого розподілу вакцин в світі COVAX очікується надходження всього більше 2,3 мільйона доз вакцин від коронавірусу. Такі дані оприлюднив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Напередодні в ЮНІСЕФ з нагоди поставки в Україну партії препарату AstraZeneca-SKBio повідомили, що до кінця 2021 в рамках механізму COVAX в Україні буде поставлена достатня для імунізації восьми мільйонів українців кількість доз вакцин від коронавірусу.

В рамках COVAX поставляються тільки ті вакцини від COVID-19, які відповідають критеріям безпеки і ефективності ВООЗ.



Навальний припиняє голодування

Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке розпочав 31 березня.

Як сказав опозиційний політик: «Вимогу допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - у мене зникає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування».

Здоров'я Навального серйозно похитнулося в колонії загального режиму ВК-2 в місті Покров, куди його етапували. Повідомлялося, що Навальний відчуває сильні болі в спині і в правій нозі, яка у нього практично не діє. Він оголосив голодування, вимагаючи допуску лікаря.