Випуск №89. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

Блінкен запевнив у підтримці США суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. 6 травня він провів зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

У ході зустрічі з президентом України, Ентоні Блінкен назвав боротьбу з корупцією одним з найважливіших питань для українського народу та вирішальним для поліпшення його життя.

Блінкен наголосив на тому, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність і незалежність України. Цю позицію поділяють всі члени "Великої сімки", додав він.

В ООН закликали Росію припинити нарощувати військову присутність в окупованому Криму

Відповідну заяву Бельгії, Великої Британії, Естонії, Ірландії, Німеччини, Норвегії, США та Франції опублікувала українська місія при ООН.

У документі також закликали Росію «повернутися до дотримання взятих на себе зобов’язань з припинення вогню на Донбасі і забезпечити прозорість своєї військової діяльності відповідно до зобов’язань згідно з Віденським документом ОБСЄ».

У своїй заяві країни вказали на повне дотримання суверенітету і територіальної цілісності України.

Зеленський знов очолив президентський рейтинг, Порошенко - другий і сильно відстає

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський - 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився. За його попередника Петра Порошенка готові проголосувати лише 18% опитаних.

Дослідження проведене з 22 по 29 квітня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондента, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Кабмін обмежив коло отримувачів житлових субсидій

Згідно з постановою, право на субсидію втратили домогосподарства, де один із членів володіє транспортним засобом (окрім мопеда і причепа), з року випуску якого не пройшло п'ять років або володіє двома транспортними засобами, з року випуску яких не минуло 15 років.

Також субсидія не буде виплачуватися домогосподарствам, до складу яких входять особи, які досягли 18-річного віку, але не мають офіційних доходів або їхній середньомісячний дохід менше розміру мінімальної заробітної плати.

Також право на субсидію втратять сім'ї, в разі, коли один із членів має депозит, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму.

Україна в чотири рази недовиконала план вакцинації від коронавірусу на квітень

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу, який транслювала KSE.

Експерт KSE наголосив, що Національний план вакцинації було завищено, але це не означає, що він провальний, — протягом наступних місяців в Україні потрібно буде робити більше щеплень, ніж заплановано.

Раніше міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов заявив, що темпи вакцинації в Україні стримує «фізична відсутність необхідної кількості вакцин».