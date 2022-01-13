Випуск №87. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

Білий дім готовий відкрити двері НАТО для України
"Адміністрація Байдена продовжує прагнути, щоб двері в НАТО залишалися відкриті для претендентів, коли вони будуть готові виконувати відповідні вимоги і зобов'язання", - сказав в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.
«США готові відкрити двері НАТО для України, але, щоб увійти в них, Українській державі потрібно провести необхідні реформи».
Представник Держдепу нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус Партнера НАТО з розширеними можливостями.
https://myc.news/glavnoe/belyj_dom_gotov_otkrytyt_dveri_nato_dlya_ukrainy
"Адміністрація Байдена продовжує прагнути, щоб двері в НАТО залишалися відкриті для претендентів, коли вони будуть готові виконувати відповідні вимоги і зобов'язання", - сказав в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.
«США готові відкрити двері НАТО для України, але, щоб увійти в них, Українській державі потрібно провести необхідні реформи».
Представник Держдепу нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус Партнера НАТО з розширеними можливостями.
https://myc.news/glavnoe/belyj_dom_gotov_otkrytyt_dveri_nato_dlya_ukrainy
Президент Зеленський має намір включити в нормандський формат США, Великобританію і Канаду
Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю газеті Financial Times, що на сьогодні формат мінських переговорів не відповідає реальним запитам, його необхідно розширювати новими учасниками. Ними повинні стати США, Великобританія і Канада.
«Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня», - сказав Зеленський.
https://myc.news/glavnoe/prezident_nameren_vklyuchit_v_normandskij_format_ssha_velikobritaniyu_i_kanadu
Росія внесла штаби Навального в список терористів
Прокуратура Москви 16 квітня подала в Мосміськсуд позов про визнання штабів екстремістськими організаціями, а також Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян.
У п'ятницю, 30 квітня, Росфінмоніторинг прийняв позитивне рішення з цього питання.
Прокурори заявляють, що організації Навального нібито "координуються зарубіжними центрами, які проводять деструктивну діяльність щодо Росії".
https://myc.news/novosti_mira/rossiya_vnesla_shtaby_navalnogo_v_spisok_terroristov
В Україні відзначається День прикордонника
30 квітня Україна шанує працю людей, які щодня несуть службу, захищаючи кордони нашої країни на суші і на морі.
Дата цього свята вибрана не випадково: саме в цей день, в 1918 році, під час російсько-української війни, армія УНР вийшла на кордон України і встановила на ній державні символи.
У своєму святковому зверненні президент України побажав усім співробітникам, ветеранам прикордонної служби міцного здоров'я, оптимізму та нових успіхів в ім'я сильної і непереможної Української держави.
https://myc.news/obshestvo/segodnya_v_ukraine_otmechaetsya_den_pogranichnika
В Україні відновлена велика приватизація
Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення закону України "Про приватизацію державного та комунального майна по відновленню проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" №1365-ІХ.
"Цей закон дозволяє почати підготовку і проведення великої приватизації на аукціонах, які були припинені через обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією з березня 2020 року", - підкреслили в Офісі Президента.
https://myc.news/politika/v_ukraine_vozobnovlena_bolshaya_privatizaciya
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