Випуск №86. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

11:40 04 травень Київ, Україна

Україна уклала контракт з Pfizer про додаткові 10 млн доз вакцини проти ковіду

Укладення цієї угоди стало можливим завдяки прямому спілкуванню Володимира Зеленського з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою.

Згідно з домовленостями, перші поставки за цим контрактом - 500 000 доз - Україна отримає вже в травні-червні 2021, 4500000 доз - в третьому кварталі (липень-вересень), решта 15 млн доз - в четвертому кварталі цього року.

16 квітня в Україну вже доставили 117000 доз вакцини Pfizer/BioNTech в рамках ініціативи COVAX, вакцинацію Pfizer почали 18 квітня.



Європарламент у резолюції пропонує відключити Росію від системи SWIFT в разі агреcії проти України

Європейський парламент прийняв резолюцію, якою пропонує відключити Росією від платіжної системи SWIFT в разі агресії проти України.

Рішення підтримали 569 євродепутатів, проти виступили 67, утрималися 46.

Крім того, документ закликає ЄС знизити залежність від Росії, зупинивши завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини. У резолюції міститься заклик до Росії негайно звільнити Навального і відвести свої війська від кордону з Україною.



В результаті конфлікту на кордоні Киргизстану та Таджикистану загинули понад 30 людей

Увечері 28 квітня поблизу села Кок-Таш Баткенської області на кордоні з Таджикистаном стався інцидент між жителями прикордонних сіл. Сторони закидали один одного камінням. 29 квітня ситуація загострилася і переросла в перестрілку військовослужбовців двох країн. Повідомлялося, що причиною конфлікту стало встановлення таджицькою стороною камери відеоспостереження на електричному стовпі біля пункту з розподілу води.

За два дні конфлікту на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном загинула 31 людина, постраждали 154 людини.



Марш на честь СС "Галичина"

28 квітня в центрі Києва пройшов марш на честь дивізії СС "Галичина", в якому брали участь онуки ветеранів дивізії СС "Галичина", представники Товариства майбутнього, Правого сектора, ВО "Свобода", спілки ветеранів АТО, ініціативи Ukrainian military Honor.

Офіс Президента засудив проведення маршу і вимагає від поліції покарати всіх винних у порушенні закону, а від влади столиці - перевірити систему узгодження на проведення масових акцій.

Прославлення військ СС неприпустиме для європейської країни, заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.



Росія заборонила в'їзд президенту Європарламенту

Останнім часом Росія загострила дипломатичне протистояння з США і низкою інших країн. Лише протягом квітня РФ вислала з країни дипломатів Чехії, Польщі, Болгарії, США тощо. Сам же Путін під час нещодавнього звернення до уряду скаржився, що прагнення «зачепити Росію» стало «новим видом спорту».

Нещодавно Росія заборонила в'їзд в країну для 8 європейських дипломатів, в тому числі і президенту Європарламенту Давиду Сассолі. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що це відповідь на санкції Європи.