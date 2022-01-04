Випуск №81. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

Росія запропонувала провести нормандську зустріч на Донбасі

В п'ятницю, 23 квітня, заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Російська Федерація запропонувала Парижу і Берліну обговорити проєкт перемир'я на Сході України до 27 квітня і зробити це на Донбасі.

За словами представника Кремля, всі зусилля Києва "націлені не на встановлення миру, а на формальне ухилення від прямого діалогу і будь-яких контактів з представниками Донецька і Луганська".

https://myc.news/glavnoe/rossiya_predlozhila_provesti_normandskuyu_vstrechuna_donbasse

Перевірка в COVID-фонді виявила порушень на 406,8 млн гривень

Закінчила перевірку роботи Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом в 2020 році Державна аудиторська служба України. В результаті проведеного аудиту були виявлені фінансові порушення на суму 406,8 млн гривень. Втрати фінансових і матеріальних ресурсів склали 114,4 млн гривень.

Служба виявила проблемні питання та недоліки при використанні коштів фонду, які вплинули на ефективність і результативність використання 25 млрд 624,8 млн гривень.

Також виявлені факти недотримання принципів максимальної економічності і ефективності використання коштів, через що неефективно використані кошти фонду на суму 273,5 млн грн.

https://myc.news/glavnoe/proverka_v_fonde_vyyavila_narushenij_na_4_68_mln_griven

Україна займає 7-е місце в світі за новими летальними наслідками

З початку пандемії в світі зафіксовано 145 346 871 випадок інфікування, від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 085 288 осіб. Побороли хворобу і вилікувалися 123,3 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія. Україна піднялася на десяте місце в світі і на третє в Європі по добовій захворюваності COVID-19.

Щодо летальних випадків Україна займає 7-е місце серед всіх країн і 2-е серед країн Європи.

https://myc.news/koronavirus/19_v_mire_ukraina_zanimaet_7e_mesto_v_mire_po_novym_letalnym_ishodam

Країни Балтії висилають дипломатів РФ

Прага звинуватила Москву в причетності російських спецслужб до вибухів на складі боєприпасів в селі Врбетіце в 2014 році і вислала з країни 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь - 20 чеських. Експерти назвали те, що відбувається, найглибшою кризою у відносинах між двома державами за багато десятиліть.

Влада країн Латвії, Литви та Естонії проявила солідарність з Чехією і прийняла рішення вислати чотирьох дипломатів РФ.

Естонія і Латвія висилає кожна одного дипломата РФ. Литва, в свою чергу, висилає двох російських дипломатів.

https://myc.news/novosti_mira/strany_baltii_vysylayut_diplomatov_rf

Степанов про карантинні заходи під час Великодніх свят

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в Фейсбуці про те, що карантинні обмеження в Україні на момент Великодніх свят будуть діяти відповідно до тієї зони, в якій знаходиться регіон.

Він підкреслив, що попри те, що пік пандемії пройдено і "навіть столиця після 30 квітня, ймовірно, перейде в "жовту зону" - розслаблятися рано".

Міністр закликав українців уникати скупчень людей і святкувати у вузькому сімейному колі, а церкву - створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами.

https://myc.news/obshestvo/stepanov_o_karantinnyh_meropriyatiyah_vo_vremya_pashalnyh_prazdnikov