Випуск №70. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

Контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, зняли з мілини
29 березня нарешті вдалося зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, що заблокував рух по Суецькому каналу. Судно Ever Given, тайванської транспортної компанії Evergreen Marine, прямувало за маршрутом Китай - Роттердам і перевозило 20 тис. контейнерів на борту.
Контейнеровоз сів на мілину при проході Суецького каналу 24 березня.
Судно заблокувало трафік товарів вартістю 9600000000 доларів щодня.
Більше трьохсот суден стояло в черзі в очікуванні проходу через Суецький канал, заблокований контейнеровозом.
Байден провів телефонну розмову із Зеленським
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент України Володимир Зеленський провели 50-хвилинну телефонну розмову.
Телефонна розмова відбулася в п'ятницю, 2 квітня, після того, як на Донбасі було вбито 4 українських солдатів і стало відомо про те, що РФ нарощує військову присутність біля кордонів України.
Джо Байден підтвердив підтримку Україною на тлі російської агресії на Донбасі і в Криму.
Володимир Зеленський запросив США взяти участь в саміті "Кримської платформи".
З 1 квітня набуває чинності Програма медгарантій
З 1 квітня набуває чинності Програма медичних гарантій на 2021, що передбачає 35 пакетів медичних послуг.
Програмою передбачено 3 нових пакети послуг:
- лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями.
- надання психіатричної допомоги мобільними командами.
- вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19.
В рамках Програми медичних гарантій пацієнти можуть звернутися без направлення: гінеколога; психіатра; нарколога; стоматолога (термінова допомога для всіх і планова для дітей); фтизіатра (в тому числі дитячого) педіатра; фахівця, у якого лікується пацієнт з хронічним захворюванням.
Президент України призначив керівника Центру протидії дезінформації
Президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко на посаду керівника Центру протидії дезінформації.
Поліна Лисенко зазначила, що цей орган створений з метою протидії загрозам національній безпеці і національним інтересам України в інформаційній сфері. Центр буде боротися з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами і кампаніями, ознаками маніпулювання громадською думкою.
У питанні протидії дезінформації Україна тісно співпрацюватиме із західними партнерами, зокрема, країнами НАТО, які вже мають певний досвід.
Навальний оголосив голодування
Ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування з вимогою впустити в нього лікаря. Він пояснив таке рішення погіршенням стану здоров'я.
Раніше повідомлялося, що Навальний у в'язниці вимагає знеболювального. У нього сильно болить нога.
«Я маю право запросити лікаря і отримати ліки. Ні того, ні іншого мені тупо не дають. Біль у спині перейшла в ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує», - розповів опозиціонер.
29 березня нарешті вдалося зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, що заблокував рух по Суецькому каналу. Судно Ever Given, тайванської транспортної компанії Evergreen Marine, прямувало за маршрутом Китай - Роттердам і перевозило 20 тис. контейнерів на борту.
Контейнеровоз сів на мілину при проході Суецького каналу 24 березня.
Судно заблокувало трафік товарів вартістю 9600000000 доларів щодня.
Більше трьохсот суден стояло в черзі в очікуванні проходу через Суецький канал, заблокований контейнеровозом.
Байден провів телефонну розмову із Зеленським
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент України Володимир Зеленський провели 50-хвилинну телефонну розмову.
Телефонна розмова відбулася в п'ятницю, 2 квітня, після того, як на Донбасі було вбито 4 українських солдатів і стало відомо про те, що РФ нарощує військову присутність біля кордонів України.
Джо Байден підтвердив підтримку Україною на тлі російської агресії на Донбасі і в Криму.
Володимир Зеленський запросив США взяти участь в саміті "Кримської платформи".
З 1 квітня набуває чинності Програма медгарантій
З 1 квітня набуває чинності Програма медичних гарантій на 2021, що передбачає 35 пакетів медичних послуг.
Програмою передбачено 3 нових пакети послуг:
- лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями.
- надання психіатричної допомоги мобільними командами.
- вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19.
В рамках Програми медичних гарантій пацієнти можуть звернутися без направлення: гінеколога; психіатра; нарколога; стоматолога (термінова допомога для всіх і планова для дітей); фтизіатра (в тому числі дитячого) педіатра; фахівця, у якого лікується пацієнт з хронічним захворюванням.
Президент України призначив керівника Центру протидії дезінформації
Президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко на посаду керівника Центру протидії дезінформації.
Поліна Лисенко зазначила, що цей орган створений з метою протидії загрозам національній безпеці і національним інтересам України в інформаційній сфері. Центр буде боротися з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами і кампаніями, ознаками маніпулювання громадською думкою.
У питанні протидії дезінформації Україна тісно співпрацюватиме із західними партнерами, зокрема, країнами НАТО, які вже мають певний досвід.
Навальний оголосив голодування
Ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування з вимогою впустити в нього лікаря. Він пояснив таке рішення погіршенням стану здоров'я.
Раніше повідомлялося, що Навальний у в'язниці вимагає знеболювального. У нього сильно болить нога.
«Я маю право запросити лікаря і отримати ліки. Ні того, ні іншого мені тупо не дають. Біль у спині перейшла в ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує», - розповів опозиціонер.
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