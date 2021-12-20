Випуск №70. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

17:23 05 квітень Київ, Україна

Контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, зняли з мілини

29 березня нарешті вдалося зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, що заблокував рух по Суецькому каналу. Судно Ever Given, тайванської транспортної компанії Evergreen Marine, прямувало за маршрутом Китай - Роттердам і перевозило 20 тис. контейнерів на борту.

Контейнеровоз сів на мілину при проході Суецького каналу 24 березня.

Судно заблокувало трафік товарів вартістю 9600000000 доларів щодня.

Більше трьохсот суден стояло в черзі в очікуванні проходу через Суецький канал, заблокований контейнеровозом.



Байден провів телефонну розмову із Зеленським

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент України Володимир Зеленський провели 50-хвилинну телефонну розмову.

Телефонна розмова відбулася в п'ятницю, 2 квітня, після того, як на Донбасі було вбито 4 українських солдатів і стало відомо про те, що РФ нарощує військову присутність біля кордонів України.

Джо Байден підтвердив підтримку Україною на тлі російської агресії на Донбасі і в Криму.

Володимир Зеленський запросив США взяти участь в саміті "Кримської платформи".



З 1 квітня набуває чинності Програма медгарантій

З 1 квітня набуває чинності Програма медичних гарантій на 2021, що передбачає 35 пакетів медичних послуг.

Програмою передбачено 3 нових пакети послуг:

- лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями.

- надання психіатричної допомоги мобільними командами.

- вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19.

В рамках Програми медичних гарантій пацієнти можуть звернутися без направлення: гінеколога; психіатра; нарколога; стоматолога (термінова допомога для всіх і планова для дітей); фтизіатра (в тому числі дитячого) педіатра; фахівця, у якого лікується пацієнт з хронічним захворюванням.



Президент України призначив керівника Центру протидії дезінформації

Президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко на посаду керівника Центру протидії дезінформації.

Поліна Лисенко зазначила, що цей орган створений з метою протидії загрозам національній безпеці і національним інтересам України в інформаційній сфері. Центр буде боротися з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами і кампаніями, ознаками маніпулювання громадською думкою.

У питанні протидії дезінформації Україна тісно співпрацюватиме із західними партнерами, зокрема, країнами НАТО, які вже мають певний досвід.



Навальний оголосив голодування

Ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування з вимогою впустити в нього лікаря. Він пояснив таке рішення погіршенням стану здоров'я.

Раніше повідомлялося, що Навальний у в'язниці вимагає знеболювального. У нього сильно болить нога.

«Я маю право запросити лікаря і отримати ліки. Ні того, ні іншого мені тупо не дають. Біль у спині перейшла в ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує», - розповів опозиціонер.