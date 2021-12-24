Випуск №78. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

Представники США і ЄС провели переговори по Україні

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Джозеп Боррель і державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен обговорили останні події в Україні.

Вони висловили глибоку заклопотаність нарощуванням військових сил Росії біля кордонів України і в незаконно анексованому Криму.

Напередодні Блінкен також провів переговори з главою українського МЗС Дмитром Кулебою. Крім ситуації з військовою активністю Росії, співрозмовники обговорили важливість реформ і боротьби з корупцією в Україні.

https://myc.news/glavnoe/predstaviteli_ssha_i_es_proveli_peregovory_po_ukraine

Україна на піку третьої хвилі коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу повідомив, що ситуація з поширенням COVID-19 почала стабілізуватися, кількість госпіталізацій хворих на коронавірус скорочується.

"Кількість госпіталізацій на минулому тижні скоротилося на 2 тис. в порівнянні з попереднім тижнем. Також стабілізувалася кількість викликів "швидкої", - сказав він.

Степанов закликав співробітників Нацполіції, органів місцевого самоврядування та Держспоживслужби забезпечити контроль над дотриманням карантинних обмежень.

https://myc.news/glavnoe/ukraina_na_pike_tretej_volny_koronavirusa__situaciya_uluchshaetsya

США завершують участь у війні в Афганістані

Під час включення з Білого дому президент США Джо Байден виступив із заявою, що Сполучені Штати Америки до 11 вересня виведуть війська з Афганістану.

Виведення сил США з Афганістану розпочнеться 1 травня. Остаточне виведення відбудеться до 11 вересня, в 20 річницю терактів 2001 року, які втягнули Сполучені Штати в цю війну.

"Час американським військам повернутися додому", - заявив президент США.

https://myc.news/novosti_mira/ssha_zavershayut_uchastie_v_vojne_v_afganistane

Свята травня: стало відомо, скільки вихідних днів буде в українців

Українців чекають чотириденні канікули з 1 по 4 травня (вихідний суботи, на який потрапляє Міжнародний день праці, переноситься на понеділок 3 травня, а вихідний неділі, на який потрапляє Великдень - на вівторок 4 травня).

Крім того, в неділю, 9 травня, в Україні відзначають державне свято День Перемоги, яке також передбачає перенесення вихідного дня на 10 травня.

https://myc.news/obshestvo/prazdniki_maya_stalo_izvestno_skolko_vyhodnyh_dnej_budet_u_ukraincev

В СБУ повідомили про початок масштабних навчань на кордоні з Кримом

14 квітня пресслужба СБУ повідомила про те, що на Херсонщині стартували масштабні антитерористичні навчання. При проведенні навчань особливу увагу направлено на кордон з Кримом і приморську зону регіону.

Участь в антитерористичних навчаннях в регіоні приймають підрозділи СБУ, військовослужбовці Збройних сил, прикордонники, поліціянти, а також підрозділи Держслужби спеціального транспорту.

Силовики на період навчань взяли під посилений контроль і охорону стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури Херсонської області, зокрема, морські порти, об'єкти енергопостачання, аеропорт і мости.

https://myc.news/obshestvo/v_sbu_soobshili_o_nachale_masshtabnyh_uchenij_na_granice_s_krymom