Випуск №77. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

21:52 18 квітень Київ, Україна

Росія додатково відправила до Криму 25 000 військових



Під час спеціального засідання Форуму зі співробітництва в галузі безпеки і Постійної ради у Відні, представниця місії США в ОБСЄ Кортні Австріан повідомила, що Росія перекинула додатково в анексований Крим 15-25 тисяч своїх військовослужбовців.



Серед останніх відправлених військових - піхота, танкові батальйони, вертольоти, засоби протиповітряної оборони. Загалом, за їхніми оцінками, чисельність військовослужбовців Росії в Криму становить 31,5 тисячі осіб.



Росія готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін в Донбасі.







США виженуть російських дипломатів з Вашингтона і Нью-Йорка



Адміністрація Байдена готова прийняти нові санкції проти Росії через спроби втрутитися у вибори президента за допомогою SolarWinds. За даними телеканалу CNN, у російських дипломатів буде 30 днів, щоб покинути територію США. Всі заходи будуть прийматися у формі указу президента США Джо Байдена.



Введення санкцій буде координуватися з Держдепом і Міністерством фінансів США.



Держдеп також закликав союзників Вашингтона готуватися до заходів Москви у відповідь.







Зеленський підписав закон про захист боржників від недобросовісних колекторів



Підписаний документ вводить чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів в разі врегулювання проблемної заборгованості.



Закон передбачає необхідність дотримуватися етичної поведінки з боржником; інформувати його в разі залучення колекторської компанії або поступки права вимоги новому кредитору; укладати договори тільки з компаніями, які включені до реєстру колекторських компаній, який веде НБУ; контролювати дії залучених колекторських компаній. За недотримання цих вимог передбачено штрафи.



НБУ отримує повноваження контролювати дотримання банками, іншими фінансовими установами та колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.





МОЗ очікує вакцину Pfizer 16 квітня



Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в спілкуванні з журналістами заявив, що перші 117 000 доз вакцини Pfizer від коронавірусу очікуються в цю п'ятницю, 16 квітня. Вакцина ефективна на 95%. Тобто вона на 95% знижує кількість симптоматичних випадків COVID-19 у людей.



13 квітня українців почали прищеплювати проти коронавірусу вакциною "CoronoVac" китайського виробника "Sinovac".



Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.





Офіс Президента хоче "істотно масштабувати" програму іпотеки під 7 відсотків



Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №5308 про введення фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом. Законопроєкт дозволяє незабаром видати близько 8000 іпотечних кредитів на житло і передати 12000 квартир у фінансовий лізинг.



Реалізацією ініціативи президента займатися "Укрфінжитло". Воно буде надавати довгострокову доступну іпотеку на умовах фіксованої ставки 7%, терміном до 30 років з першим внеском 20%, а також житло в фінансовий лізинг на умовах нульового першого внеску і під 5% річних.