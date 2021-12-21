Випуск №76. Арктичний клондайк. Полюс напруги (з перекладом жестовою мовою)

08:59 13 квітень Київ, Україна

У зв'язку зі змінами клімату і скороченням льодового покриву в Північній півкулі Арктика представляє все більший геополітичний інтерес для світових держав, які вступають в боротьбу за нові економічні можливості і стратегічну перевагу в регіоні.



В Арктиці розташовані великі приховані запаси нафти, газу і низки мінералів, а зміни клімату надають можливість для розвитку нових торгових шляхів. Одним з них є Північний морський шлях, що проходить уздовж північного узбережжя Росії та є ключовим для інтересів Москви. Північний морський шлях потенційно може стати найкоротшим торговим шляхом з Європи в Азію, склавши серйозну конкуренцію Суецькому каналу.



Арктика примикає до Північного полюса і включає окраїни материків Євразії та Північної Америки, майже весь Північний Льодовитий океан з островами (крім прибережних островів Норвегії), а також прилеглі частини Атлантичного і Тихого океанів.



Регіон розділений на п'ять секторів відповідальності між Росією, США, Норвегією, Канадою і Данією. На відміну від сухопутних ділянок узбережжя і островів, арктичний шельф, що тягнеться до Північного полюса, не належить жодній державі.



Основним органом, який регулює правовий порядок на шельфі, є Арктична рада в складі наступних країн: Росія, Данія, Ісландія, Канада, Норвегія, США, Фінляндія і Швеція. У 2021 році главою ради стане Росія. Як говориться в документах організації, РФ планує зайнятися екологічними проблемами, поліпшити якість життя малих корінних народів і перетворити Арктику на «дійсно привабливий для інвесторів регіон».



А ще Росія швидкими темпами нарощує свою військову присутність в арктичному регіоні...

Прессекретар президента Дмитро Пєсков у відповідь на запитання кореспондента «Ехо Москви» про те, чи вважає Путін необхідним військову присутність Росії в Арктиці, сказав наступне: «Головнокомандувач дійсно вважає російську військову присутність в Арктиці абсолютно необхідним елементом військового будівництва. Арктична зона - це дуже важливий регіон РФ».



У 2014 році в Росії на базі Північного флоту була створена нова структура - Об'єднане стратегічне командування «Північний флот». Крім корабельного угруповання, в нову структуру були включені частини морської авіації, сухопутних сил, ВКС і ППО. У ЗМІ ОСК «Північ» прийнято називати «арктичним угрупованням».



Крім того, в березні 2020 року було створене арктичне угруповання військ загального призначення і система берегової охорони.

У жовтні того ж року була прийнята стратегія розвитку Арктики до 2035 року. У ній, зокрема, йдеться про «вдосконалення складу і структури Збройних сил РФ, інших військових формувань і органів в Арктичній зоні».



Російська військова інфраструктура в Арктиці умовно поділяється на східну і західну частини. У східній частині - ближче до Аляски - Росія модернізувала аеродроми, пошуково-рятувальні засоби і радіолокаційні станції для підвищення контролю в повітряній і морській сферах. Однак, у міру просування на захід у бік Кольського півострова, склад військового угруповання Росії зміщується в бік можливої агресії.



Так, на острові Земля Олександри в архіпелазі Земля Франца-Йосипа - найбільш північному військовому форпості Росії - розміщується російська військова база «Арктичний трилисник». Інша військова база і новий ракетний комплекс «Бастіон» розташовуються на острові Котельний архіпелагу Новосибірські острови, які ідеально розташовані для військових операцій в Арктиці. Обидві бази можуть відігравати ключову роль у забезпеченні стратегічного становища Росії в регіоні.



У експертів викликає стурбованість розгортання Росією в західній частині Арктики систем протиповітряної і протиракетної оборони. Це підсилює можливості Росії щодо розгортання сил в Баренцевому морі і збільшує ризик обмеження Москвою повітряного, морського чи наземного доступу до регіону для сил НАТО або США. Військові можливості Росії в західній частині Арктики також включають потенціал гіперзвукових крилатих ракет і високоточної зброї, які можуть подолати системи протиракетної оборони США.



Таким чином, зростаючі військові можливості Росії в Арктиці - як традиційні, так і ядерні - представляють виклик безпеці НАТО і США. Експертна оцінка стану військових арктичних можливостей Росії говорить про те, що близько 60% з них мають оборонні цілі для захисту своєї берегової лінії і потенційних ресурсів, а 40% - «стають все більш призначеними для наступальних можливостей».



Арктика має величезний стратегічний і економічний потенціал. Різні країни проявляють активність в Арктиці. Це нормально. Для того і було визначено її особливий правовий режим. Але ідея тотального домінування в арктичному регіоні, яку намагається втілити в життя Росія, сумнівна і, здається, повністю суперечить початковим цілям доступу різних країн до північної території.