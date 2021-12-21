Випуск №75. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

Харків відзначив річницю визволення ОДА від сепаратистів

Сім років тому, 8 квітня 2014 року, бійці Нацгвардії штурмом звільнили будівлю Харківської ОДА від сепаратистів. У річницю подій МВС опублікувало архівне відео подій.

На плацу Харківського національного університету внутрішніх справ зібралися учасники тих подій, керівництво та курсанти вишу. Вони вшанували пам'ять всіх, хто віддав свої життя за Україну, і згадали події весни 2014 року.

Вірність присязі та службовому обов'язку, мужність і героїзм допомогли в 2014 році вистояти захисникам української незалежності.

https://myc.news/obshestvo/harkov_otmetil_godovshinu_osvobozhdeniya_oga_ot_separatistov

В Україні дозволили ліки на основі канабісу

Ліки, виготовлені на основі канабісу, зазвичай використовуються як стимулятори апетиту, проти нудоти, для лікування тривожності, порушень рухового апарату і як допоміжна терапія для лікування хронічного болю.

Кабмін вніс зміни до списку прекурсорів, наркотичних і психотропних речовин, в яких використовують лікувальний екстракт марихуани. Тепер в медичних цілях дозволено використовувати Дронабінол, Набілон і Набіксімолс.

Ліки на основі канабісу дозволені в 44 країнах, зокрема, в багатьох країнах-членах ЄС.

https://myc.news/glavnoe/v_ukraine_razreshili_lekarstvana_osnove_kannabisa

До 25 квітня в Україні буде запроваджено єдиний річний тариф на газ

У середу, 7 квітня, Нацкомісія, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг, затвердила введення в Україні річних цін на газ для населення. Набуде чинності новий тариф з 1 травня.

Тепер постачальники газу зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на своїх сайтах ціну на газ, яка буде діяти протягом року.

Яким буде річний тариф поки невідомо. За даними ЗМІ, він очікується в межах 7,4-8 грн за кубометр.

https://myc.news/glavnoe/do_25_aprelya_v_ukraine_budet_vveden_edinyj_godovoj_tarif_na_gaz

Голодування і здоров'я Олексія Навального

Адвокат опозиційного політика Ольга Михайлова розповіла телеканалу Дождь про стан здоров'я російського опозиціонера. Після проходження медичного огляду, місцеві лікарі колонії в Покрові, де зараз знаходиться російський опозиціонер Олексій Навальний, повідомили йому про виявлення двох міжхребцевих гриж.

За словами Михайлової, лікування, виписане Навальному в колонії, "неефективне і може привести до погіршення стану". Вона повторила думку, висловлену напередодні в Twitter-акаунті Навального, що адміністрація боїться огляду опозиційного політика запрошеними лікарями, тому що тоді стане "відомо, що їхнє огидне лікування призвело до погіршення стану його здоров'я".

https://myc.news/novosti_mira/golodovka_i_zdorove_alekseya_navalnogo

42,4% громадян України, які працюють, живуть за межею бідності

Така невтішна інформація була озвучена Інформаційним управлінням Апарату Верховної Ради за підсумками засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Як заявила завідувачка сектора досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Людмила Черенько, в 2021 році не очікується поліпшення ситуації.

За словами глави Комітету Галини Третьякової, перемога над бідністю є одним із головних завдань введеної урядом Стратегії подолання бідності.

https://myc.news/obshestvo/424_rabotayushih_grazhdan_ukrainy_zhivut_za_chertoj_bednosti