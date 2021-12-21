Випуск №74. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

Київ паралізували затори

В понеділок, 5 квітня, Київ паралізували багатокілометрові затори. В зв’язку з посиленням карантинних заходів в громадський транспорт пускають тільки за спецперепустками. Столична влада планує видати близько 400 тисяч спецперепусток на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень у спеціальному режимі.

Працюють маршрутки, однак вони можуть перевозити лише половину від загальної кількості місць у транспортному засобі.

Приміські електрички працюють без обмежень, але у Києві пересуватися дуже непросто, оскільки у комунальний громадський транспорт можна зайти лише зі спецперепусткою.

Україна уклала договір на постачання 10 млн доз вакцини Pfizer

Американська фармацевтична корпорація Pfizer погодила договір на постачання 10 млн доз вакцини від COVID-19 до України.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, очікується, що перші партії вакцини будуть поставлені в Україну в найближчі місяці, а всі 10 млн доз – протягом 2021 року.

Вакцина BioNTech від компанії Pfizer на 100% запобігла захворюванню на COVID-19 серед учасників III фази клінічних випробувань (КІ) в Південній Африці.

Кличко вимагає від Кабміну запровадити загальнонаціональний локдаун

Віталій Кличко звернувся до Кабінету Міністрів із закликом запровадити загальнонаціональний локдаун в Україні.

За словами столичного мера, багато людей не дотримуються протиепідемічних правил в умовах суворих обмежень.

«Відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу і його міграція країною. Ви бачите, які обмеження і скільки вже часу діють в європейських країнах. І то, ситуація й там непроста. Але люди дотримуються правил. І повним ходом триває вакцинація. А в нас українці поводяться так, ніби вірус злякається і втече. На жаль, ні», — підкреслив Кличко.

Зеленський провів першу телефонну розмову з Байденом

Глави держав обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі та реформи в Україні. Байден наголосив на підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України у протистоянні з Росією на Донбасі і в Криму.

Президент США висловив прихильність боротьбі з корупцією в Україні, а також реалізації програми реформ. Під час розмови політики наголосили, що ці реформи є головним елементом євроатлантичних прагнень України.

Також президенти країн обговорили важливість тісної співпраці США і України для стримування пандемії COVID-19.

Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт

Апеляційний суд Одеси прийняв рішення випустили з-під варти активіста Сергія Стерненка. Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, що у лютому цього року Приморський районний суд міста Одеса оголосив вирок активісту Сергію Стерненку. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

У вироку у справі про викрадення людини є два фігуранти: Стерненко і Демчук, якого теж суд прийняв рішення звільнити з-під варти.