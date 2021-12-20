Випуск №73. Італійський провал (з перекладом жестовою мовою)

Росію переслідують шпигунські провали. 30 березня 54-річний Вальтер Біот був затриманий в передмісті Риму - в момент передачі секретних відомостей російському агенту. Вальтер Біот з 2010 року працював в Міністерстві оборони Італії, де займався розробкою політики національної безпеки.

Затримання відбулося «на гарячому», відразу після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на гроші. У Біота виявили флешку зі 181 фотографією - конфіденційними і строго конфіденційними матеріалами, в тому числі 47 секретних документів НАТО. Біот визнав, що передавав Росії секретні дані.

Затримання російського посольського шпигуна і італійського зрадника батьківщини в момент таємної зустрічі провели карабінери зі спеціального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю і тероризмом ROS (Raggruppamento Operativo Speciale).

Обшук в квартирі італійського офіцера показав, що Вальтер Біот передавав секретні матеріали не тільки по НАТО, а й по Італії.

Російські спецслужби поширили в Італії шпигунську мережу, близько третини дипломатичного корпусу РФ - шпигуни. Про це 1 квітня заявила газета La Repubblica з посиланням на джерело в Агентстві внутрішньої інформації і безпеки (AISI).

У виданні пишуть, що в AISI викрили «шпигунську мережу, яку за останні роки три відомства Російської Федерації - СЗР, ГРУ, ФСБ - поширили в Італії». «У нашій країні акредитовано не менше 80 оперативників, третина російського дипломатичного корпусу», - повідомляє газета.

Російські шпигуни, стверджують у виданні, збирали секретну інформацію і робили спроби вербування. Відзначається, що мережа була викрита в зв'язку з помилкою російського агента Олексія Немудрова.

Два дипломати, пише La Repubblica, - Олексій Немудров і Дмитро Остроухов - зробили спробу викрасти секретні документи НАТО через співробітника італійського Генштабу Вальтера Біота. На цей момент вони вже покинули країну відповідно до наказу про депортацію.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо написав на своїй сторінці в Фейсбуці, що викликаний в МЗС Італії російський посол був «сповіщений про рішення Італії негайно вислати в Росію двох співробітників російського посольства, замішаних в цьому важкому інциденті».

І російському МЗС нічим крити. Тільки-тільки накричалися з приводу Болгарії, з якої посольських шпигунів висилали до Росії з жовтня 2019 року п'ять разів, і ось на тобі - Італія! При цьому Італію ніяк не звинуватиш в недружньому ставленні до Росії. Саме зараз це особливо недоречно. Робляться останні кроки по добудові та запуску «Північного потоку-2». Італія – один з ключових партнерів Кремля і інцидент з дипломатами явно не піде на користь Росії.

Це перший шпигунський скандал між традиційно дружніми країнами з 1989 року, тому до нього прикута увага італійських ЗМІ.

Новий уряд Італії - не такий проросійський, як той, що був в 2018 році. Але, навіть з урахуванням цього, та реакція, яка послідувала за затриманням шпигунів, безпрецедентна. Італія відкритим текстом називає російські дії "агресивними". Та й сам факт, що на екстрадицію цих «горе-дипломатів» дається менше доби, теж безпрецедентний. Зазвичай їм дають три дні, щоб залишити країну. Схоже на те, що країни Європи нарешті зрозуміли необхідність рішучих дій для спротиву агресивним намірам кремлівської влади.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо назвав дії Росії «ворожим актом» і «загрозою безпеці не тільки самої республіки, але і всього НАТО» і пообіцяв не залишити справу без реакції. «Це неприйнятно, і будуть наслідки. Неприпустимо, щоб нашому чиновнику платили в обмін на інформацію про НАТО», - сказав він.

Коментарі італійських ЗМІ з цього приводу різняться: одні обурюються віроломністю «дружньої» країни, інші дорікають владі Італії в заграванні з Москвою і закликають переглянути геополітичну позицію Риму на користь більш тісної співпраці з Вашингтоном.

Посол РФ в Італії Сергій Разов закликав Рим не руйнувати привілейовані відносини з Москвою через шпигунський скандал, що вибухнув в середу після затримання карабінерами співробітника російського посольства. У Кремлі докладно не коментували шпигунський скандал. «Ми в будь-якому випадку сподіваємося на те, що дуже позитивний і конструктивний характер російсько-італійських відносин отримає своє продовження, буде зберігатися», - сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Та чи погодиться італійська влада на продовження таких «привілейованих» відносин?