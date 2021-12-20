Випуск №71. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

Росія готується до ескалації конфлікту в Україні

За словами головнокомандувача Збройними силами України Руслана Хомчака, Кремль стягує війська до кордону з Україною.

Як повідомив Хомчак, "Станом на 30 березня цього року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим знаходяться 28 батальйонних тактичних груп противника". Це регулярні діючі підрозділи збройних сил РФ, які створюють загрозу безпеці та цілісності України.

В окупованому Криму були помічені переміщення військ через керченський міст.

У зв'язку з посиленням присутності російських військ, у Верховній Раді було висунуто пропозицію про мобілізацію військових запасу без оголошення мобілізації.

https://myc.news/specproekty/rossiya_gotovitsya_k_eskalacii_konflikta_v_ukraine

Україна розірвала 20-річну угоду з РФ про туризм

Угода між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму була підписана 16 липня 1999 року в Києві.

31 березня Кабмін доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку повідомити уряд Російської Федерації про припинення дії угоди від 1999 року.

Дія угоди про співпрацю в галузі туризму припиняється, оскільки, "у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, фактичне співробітництво в зазначеній галузі з країною-агресором припинено, а перспективи налагодження такої співпраці надалі відсутні".

https://myc.news/glavnoe/ukraina_razorvala_2_letnee_soglashenie_s_rf_o_turizme

В Україні дозволили призов резервістів без оголошення мобілізації

Народні депутати України прийняли законопроєкт, який спрямований на удосконалення оборони країни. Закон дозволяє призивати резервістів на службу без оголошення мобілізації.

У разі загострення ситуації на фронті або під час порушення кордонів України держава протягом доби зможе залучити резервістів.

Нардеп "СН" Мар'яна Безугла підкреслила, що «ця норма приймається на крайній випадок, коли немає парламенту і нікому оголосити мобілізацію».

https://myc.news/glavnoe/v_ukraine_razreshili_prizyv_rezervistov_bez_obyavleniya_mobilizacii

Ексглаву правління ПриватБанку Дубілета оголосили в розшук

Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет підозрюється в причетності до розтрати 8 млрд гривень. Національне антикорупційне бюро оголосило його в розшук.

За версією слідства, Олександр Дубілет в останній день перед визнанням банку неплатоспроможним в грудні 2016 року здійснив фінансову махінацію, яка призвела до розтрати коштів в особливо великому розмірі.

Раніше НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовим особам ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій.

https://myc.news/glavnoe/eksglavu_pravleniya_privatbanka_dubileta_obyavili_v_rozysk

СБУ викрила координовану з РФ мережу інтернет-агітаторів

Співробітники СБУ викрили міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів, які проводили інформаційні операції проти нашої країни за завданням координаторів з РФ.

За даними слідства, зловмисники на власних сторінках соцмереж поширювали заклики до порушення територіальної цілісності України, порушення громадського порядку, повалення конституційного ладу і зміни меж державного кордону.

https://myc.news/proishestvie/sbu_razoblachila_koordiniruemuyu_iz_rf_set_internetagitatorov