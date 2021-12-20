Випуск №60. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

В Україні максимальний рівень захворюваності на коронавірус з початку року

В Україні стрімко зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію. За повідомленням міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу в країні було виявлено 13 276 нових випадків COVID-19. Це на кілька сотень більше, ніж днем раніше.

За його словами, зокрема, захворіли 710 дітей і 382 медпрацівники. Загальна кількість хворих в Україні з початку пандемії досягла 1,451 млн.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 1 451 744 особи; одужали - 1 219 773 особи; летальних випадків - 28 158; проведення ПЛР-тестів - 7 328 468.

https://myc.news/koronavirus/v_ukraine_maksimalnyj_uroven_zabolevaemosti_koronavirusom_s_nachala_goda

У Вірменії опозиція заблокувала всі входи і виходи в парламент

У Вірменії прихильники опозиції перекрили всі входи і виходи в будівлю парламенту. Єреванська поліція вживає активних заходів.

Раніше до цього закликав лідер опозиційного Руху порятунку батьківщини Вазген Манукян. Він сказав, що "парламент буде працювати тільки тоді, коли депутати прийдуть, щоб прийняти рішення, яке вимагає народ (мова про вимогу протестувальників про відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна - ред.)".

Протестувальники встановили два намети. Через вхід на вулиці Демірчяна в парламент зазвичай в'їжджають автомобілі спікера парламенту, керівництва законодавчого органу, прем'єр-міністра. Вхід в парламент перекритий також з проспекту Баграмяна. Таким чином, всі входи і виходи в будівлю повністю перекриті.

https://myc.news/novosti_mira/v_armenii_oppoziciya_zablokirovala_vse_vhody_i_vyhody_v_parlament

Зеленський посилив відповідальність за порушення ПДР і водіння напідпитку

З 13 березня 2021 року набирає чинності підписаний Володимиром Зеленським закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху" № 1231-IX.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Підкреслюється, що закон посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, збільшено штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, а також за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння.

https://myc.news/obshestvo/zelenskij_uzhestochil_otvetstvennost_za_narushenie_pdd_i_vozhdenie_v_netrezvom_vide

В Україні безробітні можуть підтверджувати свій статус дистанційно

У зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус в країні, Кабінет Міністрів дозволив українцям підтверджувати статус безробітного дистанційно.

Відповідну постанову уряд прийняв у середу без обговорення.

Як пояснило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на сайті, постанова дозволяє безробітному підтверджувати свій статус на період карантину без відвідування центру зайнятості, а також збільшує з 10 до 30 днів термін подачі до центрів зайнятості документів для надання такого статусу в режимі онлайн.

https://myc.news/politika/v_ukraine_bezrabotnye_mogut_podtverzhdat_svoj_status_distancionno

Зеленський заявив про чистку партії від "засланих козачків" і випадкових людей

13 березня в Києві розпочався з'їзд партії Слуга народу, який проходить в КВЦ Парковий. У своєму виступі на з'їзді президент Володимир Зеленський заявив про чистку лав партії від всіх "засланих козачків", а також розкритикував Телеграм-канали за критику ситуації в країні.

Президент заявив, що зараз в політсилі позбавляються від "засланих козачків" і випадкових людей.

Крім того, Зеленський закликав партію до консолідації, коли йде голосування за принципові законопроєкти, пов'язані із земельною і судовою реформами, боротьбою з корупцією та ін.

https://myc.news/glavnoe/zelenskij_zayavil_o_chistke_partii_ot_zaslannyh_kazachkov_i_sluchajnyh_lyudej