Випуск №68. Рубікон для майора (з перекладом жестовою мовою)

16:21 29 березень Київ, Україна

Останні два тижні виявилися багатими на яскраві міжнародні політичні події. У центрі уваги світової спільноти перебувала публікація відкритої версії звіту Офісу директора Національної Розвідки США про втручання іноземних держав у вибори в США в 2020 році. Перш за все, і в основному, Росія на боці Трампа. Слідом за цим значний резонанс викликала публічна згода президента США Джо Байдена з тим, що «Путін - вбивця» у відповідь на запитання журналіста ABC Джорджа Стефанопулоса.

Також нещодавно відбулися досить жорсткі дводенні переговори державного секретаря Тоні Блінкена і радника з національної безпеки Джейка Саллівана з їхніми китайськими колегами.



Ці події, а також те, що за ними послідувало і те, що їх супроводжувало, дуже чітко визначили, що зовнішня політика сучасної Америки, яка була чітко окреслена в недавньому виступі президента Байдена на мюнхенській конференції з безпеки і співробітництва, у виступі державного секретаря Блінкена перед американськими дипломатами - це вже не просто лише слова, а зовсім реальні практичні дії.



Сполучені Штати дуже чітко позначили, в чому полягають пріоритети їхньої зовнішньої політики і якою буде ця політика в найближчі чотири роки. Своєю короткою відповіддю на питання Джорджа Стефанопулоса Джо Байден сказав дуже багато. Ніяких рухів в бік якого б то не було поліпшення відносин з Росією не буде і бути не може. Ніяких поступок вбивці ні в чому бути не може, як не може бути поступок терористові.



Те, як нервово сприйняв кремлівський диктатор коротку і чітку відповідь американського президента на запитання журналіста, говорить про те, що ця відповідь потрапила в «десятку», дуже болісно вдаривши по самолюбству майора КДБ, що отримав підполковника перед відходом у відставку.



Ні, ніяких «дебатів» в прямому ефірі ніхто з ним проводити не буде. На його з дитинства сформовані важкі комплекси ніхто теж не буде звертати уваги. Блазнювання Путіна перед телекамерами нікого в Америці не цікавить. За відкликаним ним з Вашингтона послом ніхто тут не буде сумувати. Всі ці демарші - тільки для внутрішнього російського споживача.



Джо Байден провів дуже чітку межу для всіх глав держав і урядів, все ще охочих щось хороше "побачити в очах» кремлівського диктатора або тих, хто збирається вести з ним «business as usual». Всі вони повинні будуть тепер розуміти, що мають справу з людиною, яку президент США вважає вбивцею!



На тижні, що минає, міністри закордонних справ країн G7 чітко вказали Росії, що вона - агресор і що вона не є лише стороннім посередником на переговорах в рамках мінського і нормандського процесів, а є стороною конфлікту.



Державний секретар Блінкен виступив з різкою заявою, в якій закликав негайно зупинити будівництво «Північного потоку-2», в іншому випадку пригрозив країнам-учасникам американськими санкціями.



Над Кремлем згущуються хмари. Протягом найближчих тижнів американо-російські відносини отримають подальший розвиток у вигляді нових санкцій за втручання Росії у вибори і відповіді США на російську кібератаку. Чи надовго вистачить у Росії внутрішніх «скреп» для жорсткого протистояння з усім Західним Світом?