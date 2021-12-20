Випуск №67. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

Білорусь усунули від участі в музичному конкурсі Євробачення

Заборона на участь Білорусі в пісенному конкурсі Євробачення-2021 остаточно підтверджена Європейською мовною спілкою (ЄМС). Головною причиною виключення країни з переліку учасників стало те, що представлена республікою пісня не відповідає правилам конкурсу.

Першу пісню білоруської групи Галаси ЗМеста «Я навчу тебе» раніше не допустили до участі в Євробаченні-2021, оскільки вона "ставить під сумнів неполітичний характер заходу".

ЄМС уважно вивчила нову, другу, композицію білоруських артистів, після чого спілка зробила висновок, що друга пісня, як і перша, порушує правила конкурсу.

https://myc.news/novosti_mira/po_resheniyu_orgkomiteta_evrovideniya_belarus_otstranili_ot_uchastiya_v_konkurse

ОБСЄ фіксує різке зростання кількості порушень перемир'я в зоні ООС

Напередодні в результаті обстрілу з боку сепаратистів біля населеного пункту Шуми в Донецькій області загинули четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

У черговому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 26 березня відбилося посилення військової активності проросійських військ на Донбасі. Як зазначено в звіті, за цей час на території Донецької та Луганської областей було виявлено 494 порушення режиму припинення вогню, тоді як за попередній звітний період їх було 89.

За даними місії, більшість порушень - це постріли і черги зі стрілецької зброї на території Донецької області.

https://myc.news/glavnoe/obse_fiksiruet_rezkij_rost_chisla_narushenij_peremiriya_v_zone_oos

У РФ при реєстрації в соцмережі мають намір вимагати дані паспорта

Всіх нових користувачів соцмереж та месенджерів в Росії хочуть зобов'язати надавати паспортні дані, з метою створення спецреєстру, доступ до якого матимуть силовики.

Згідно з проєктом закону, охочі зареєструватися в соцмережах і месенджерах зможуть вибрати, чи надавати їм дані через власну систему авторизації сервісу або через єдину інформаційну систему (ЄІС) Роскомнагляду.

Експерти вважають, що в разі прийняття цього законопроєкту, існує ризик зловживання особистими даними користувачів з боку самих сервісів, так і правоохоронних органів.

https://myc.news/novosti_mira/v_rf_pri_registracii_v_socseti_namereny_trebovat_dannye_pasporta

Мінсоцполітики планує підняти виплати українцям

Міністерство соціальної політики України розробляє законопроєкти щодо підвищення прожиткового мінімуму. Український уряд розглядає збільшення не тільки прожиткового мінімуму, а й різних соціальних виплат населенню.

Нова методологія визначення та застосування прожиткового мінімуму буде розраховуватися виходячи з основних соціальних гарантій - мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів.

Також в законопроєкті прописані механізми розрахунку надбавок і підвищень соціальних виплат.

https://myc.news/ekonomika_/minsocpolitiki_planiruet_podnyat_vyplaty_ukraincam

СБУ підозрює організацію Медведчука "Український вибір - Право народу" в державній зраді

Офіси Всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу" в Києві і Дніпропетровську зазнали обшуків СБУ. Лідером цього руху є проросійський політик Віктор Медведчук.

За даними джерела, під час окупації Криму центральний офіс координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострова до складу РФ, а надалі брали участь в організації і проведенні незаконних "референдуму" та "виборів" в "законодавчі органи Республіки Крим", Держдуму РФ і президента.

https://myc.news/glavnoe/sbu_podozrevaet_organizaciyu_medvedchuka_ukrainskij_vyborpravo_naroda_v_gosizmene_provodyatsya_obyski