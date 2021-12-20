Випуск №66. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

16:10 29 березень Київ, Україна

47 країн ООН заявили, що Росія - агресор

З нагоди сьомої річниці прийняття Генеральною Асамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України" 47 країн ООН визнали Росію не посередником, а стороною конфлікту на Донбасі.

Російська Федерація, незважаючи на чіткі вимоги Генеральної Асамблеї, не зупинила свою тимчасову окупацію Криму. Вона продовжує зухвалі порушення і зловживання в області прав людини, а також нарощування військового потенціалу на півострові.

Дії Росії суперечать міжнародному праву, включаючи Статут ООН, а також йдуть врозріз з Гельсінським заключним актом, міжнародним гуманітарним правом та правом в області прав людини, викликають занепокоєння у всьому світі. Спроби Росії узаконити анексію Криму не будуть визнані.



Блокування Суецького каналу щодня коштує світу понад 9000000000 доларів

24 березня судно Evergreen довжиною 400 метрів сіло на мілину і заблокувало рух одним з найбільш завантажених транспортних шляхів в світі - Суецьким каналом, його відхилило від курсу сильним вітром.

Експерти кажуть, що на підняття судна можуть знадобитися тижні, незважаючи на всі зусилля поки. За оцінками видання Lloyd's List, в сукупності в пробках знаходяться вже більше 160 суден, в тому числі 24 танкери з нафтою.

Контейнеровоз Evergreen блокує трафік товарів вартістю 9600000000 доларів щодня. На розблокування Суецького каналу можуть піти тижні.



Боррель і Блінкен домовилися спільно протидіяти викликам Кремля

Високий представник ЄС і держсекретар Блінкен заявили про те, що і надалі скоординовано реагуватимуть на зухвалу поведінку Росії, включаючи її триваючу агресію проти України і Грузії, гібридні загрози, такі як дезінформація, втручання у вибори, зловмисна кібердіяльність і демонстрація військової сили.

Про це йдеться в їхній спільній заяві за підсумками зустрічі в Брюсселі.

Крім того, це стосується також спільної реакції на погіршення ситуації зі свободою слова, медіа, порушеннями прав людини і верховенства права в РФ.



Україна в ніч на 28 березня перейде на літній час

У ніч на неділю, 28 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України».

Таким чином, 28 березня о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час шляхом переведення годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед.

Як повідомлялося, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня - на зимовий час.



Екснардеп Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили ПВК і постачали зброю

24 березня Служба безпеки України заявила, що колишній народний депутат Семен Семенченко і агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко були одними з організаторів приватної військової компанії і розробниками схеми постачання зброї.

За даними СБУ, до складу ПВК нібито входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

За версією слідчих СБУ, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами і учасниками схеми з ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Росії, які згодом продавали держпідприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.