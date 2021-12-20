Випуск №65. Прості слова (з перекладом жестовою мовою)

20:50 22 березень Київ, Україна

Президент США Джозеф Байден підтвердив в інтерв'ю телекомпанії "АВС", що вважає президента Росії Володимира Путіна вбивцею. Ну, що ж, те, про що давно знала вся світова еліта, але вважала за краще сором'язливо замовчувати, президент США озвучив відкрито і зрозуміло: "Путін-вбивця".

Як же це президент найпотужнішої країни в світі називає керівника Росії «вбивцею»? І це - важливий, досвідчений Байден. Чи можна собі уявити щось подібне про Михайла Горбачова або Бориса Єльцина? Ніколи такого не було. Це могло статися і сталося з Путіним і тільки з ним. Геній!



Смішно вважати, що Джо Байден, який більше 30 років очолював міжнародний комітет Сенату, випадково, «просто злетіло з язика», відповів "так" на запитання: "Путін - вбивця?" Це продумана характеристика, що залишає Путіна і його оточення в вакуумі. Тепер будь-який державний діяч, будь-який бізнесмен, політик, журналіст двічі подумає, перш ніж потисне руку (варіант: вирішиться мати справу з) Путіну. Це не питання категорії «подобається/не подобається», більше не можна вдавати, що, мовляв, «так, автократ, але людина приємна і корисна, а росіяни самі не хочуть демократії». Це - питання пристойності, цінностей, в які можна і не вірити сидячи вдома, але дотримуватися пристойності, якщо граєш у велику гру, доведеться. Байден по суті зробив те, що зробив Рейган сорок років тому, назвавши СРСР «імперією Зла». Це страшніше за будь-які санкції. До речі, тоді, в СРСР, нікому не приходило в голову ображатися на Рейгана. Навпаки він перший назвав СРСР тим, чим той режим був перш за все для своїх громадян, а потім вже і для всього світу. У цьому сенсі Байден зробив жителям Росії послугу, назвавши речі своїми іменами.



У відповідь на слова Байдена, що «Путін - вбивця», президент Росії побажав американському президентові здоров'я. Як справжній мафіозі. Добре, що не запропонував в своєму фірмовому стилі «надіслати йому лікаря». Путін особливо відзначив, що говорить це «без іронії і жартів». Мабуть, щоб сказане не було сприйнято, як загроза президенту США. Але репутація говорить за самого Путіна, так що у Вашингтоні навряд чи повірили в його щирість.



Інтерв'ю Байдена ABC News «пробило» Путіна. Він не обмежився коментарем і викликав Байдена на телефонні переговори, точніше, на "батл" в прямому ефірі. Мовляв, є про що поговорити. Але Байден проігнорував «пропозицію» Путіна. Ну не хоче Байден, як Макрон, слухати, що Навальний «сам себе отруїв». І ще менше Байден хоче почути, як Обама в 2009 році, скарги на «неповагу до росіян з боку американців» і на те, що США не бачать в Росії «рівноправного партнера». Але Обама тоді хотів перезавантаження відносин з РФ. Байден же з самого початку дав зрозуміти, що «перезавантаження» не буде.



Цікаво те, що путінський «безсмертний полк королівських гвардійців», всі ці Абрамовичі, Потанін, Фрідман, Дерипаски, Шохін і Ротенберг з Ковальчуком, не виступив з обуреними заявами проти Байдена. Ні. Вони від Путіна як би відстали, «загубилися в тилу». Мовляв, «ти там сам воюй, а ми тобі в цьому не помічники. Нам, на відміну від тебе, є що втрачати».

Навколо Путіна утворюється вакуум. Проти нього, звичайно, не воюють, але поводяться так, що стає зрозумілим - з ним небезпечно, він занадто далеко зайшов, може потягнути за собою в глибину, за ним немає майбутнього. Треба його якось пережити.



Позначивши відкрито Путіна як вбивцю, Байден фактично оголосив початок кінця «епохи Путіна». Фізичний напівтруп Путін протягом дуже короткого часу перетвориться на труп політичний, і ті, у кого вистачить ідіотизму згуртуватися навколо поки що президента, виявляться в тій же самій ямі, що і він.