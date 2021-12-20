Випуск №64. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

Ліна Костенко відзначила свій 91-й день народження

Костенко Ліна Василівна народилася 19 березня 1930 року в селі Ржищів Київської області. Українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, професорка Римського університету La Sapienza.

Багато людей її вважають совістю української нації, яка в 60-70-і рр. XX століття виступала з критикою КПРС, в 2010 р. відкрито критикувала Януковича за арешт Юлії Тимошенко, в 2014 р. неодноразово їздила в зону АТО, надихаючи бійців Нацгвардії і ЗСУ.

В цей час Ліну Костенко збираються номінувати на Нобелівську премію - таке рішення вже підтримав Комітет ВР з питань інформаційної та гуманітарної політики.

https://myc.news/obshestvo/ukrainskaya_poetessa_lina_kostenko_otmechaet_svoj_91yj_den_rozhdeniya

У Києві пройшла акція «Крим - це Україна»

Щоб нагадати про військові злочини РФ, активісти громадської організації "Ардіс" 18 березня провели в Києві акцію "Крим - це Україна".

Сім років тому, під прицілом російських військових в Криму було проведено так званий "референдум", який послужив початком захоплення українського півострова. Активісти підкреслили, що акція була організована з метою залучення уваги ОБСЄ до того, що Російська Федерація використовує незаконні методи для вирішення власних агресивних геополітичних цілей на міжнародній арені.

Світова спільнота закликає Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політв'язнів, яких незаконно утримують, та повернути Україні повний контроль над півостровом.

https://myc.news/obshestvo/voennye_prestupleniya_rfv_kieve_proshla_akciya_krym__eto_ukraina

Єврокомісія заявила про початок третьої хвилі коронавірусу

Офіційна представниця Єврокомісії Дана Спінант заявила, що в Європі почалася третя хвиля пандемії. За її словами, для найбільш ефективної боротьби з коронавірусом необхідно прискорити темпи вакцинації.

ВООЗ ще в листопаді попереджала про ризик третьої хвилі пандемії в Європі.

Добовий приріст нових хворих на COVID-19 в Європі досяг рекордних показників з початку лютого, що призвело до відновлення обмежень, комендантської години і навіть фактичного локдауну в деяких країнах.

https://myc.news/glavnoe/evrokomissiya_zayavila_o_nachale_tretej_volny_koronavirusa

Країни-члени G7 виступили на захист територіальної цілісності України

Через сім років після анексії Криму і Севастополя в G7 продовжують беззастережно засуджувати анексію півострова і підкреслюють, що "спроби Росії узаконити її не визнаються і не будуть визнані".

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки і Високий представник Європейського Союзу опублікували вираження свого спільного засудження дій РФ, спрямованих на зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Також в G7 засудили порушення Росією прав людини на півострові, особливо прав кримських татар.

https://myc.news/glavnoe/stranychleny_7_vystupili_v_zashitu_territorialnoj_celostnosti_ukrainy

Росія вивела на бойове чергування всі наявні у неї підводні човни

Більш ніж 2,4 тис. військових з восьми країн - Болгарії, Греції, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Румунії, США і Туреччини - з 18 бойовими кораблями і 10 літаками візьмуть участь в міжнародних навчаннях НАТО Sea Shield 21 ("Морський щит - 21"), які пройдуть 19- 29 березня в Чорному морі.

Навчання включають всі етапи військово-морської операції НАТО у відповідь на геополітичну кризу в регіоні. Їхня роль - продемонструвати постійну готовність армії Румунії зміцнювати морську позицію Альянсу в мінливому середовищі безпеки.

У зв'язку з навчаннями НАТО Російський Чорноморський флот вивів в море всі шість своїх підводних човнів.

https://myc.news/novosti_mira/rossiya_vyvela_na_boevoe_dezhurstvo_vse_imeyushiesya_u_nee_podvodnye_lodki