Випуск №63. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

20:42 22 березень Київ, Україна

Дубинського вигнали з партії "Слуга народу"

Народний депутат Олександр Дубинський виключений з партії "Слуга народу" за порушення статуту і непокору керівним органам партії. Про це йдеться в розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка.

14 березня на офіційних зборах київської обласної організації "Слуги народу" керівником замість Дубинського обрано нардепа Андрія Мотовиловця.

Дубинський без затвердження голови партії і узгодження головами політради і Національної ради громад 14 березня скликав власний альтернативний захід, на якому прийняв рішення про переобрання голови та обрання членів політради Київської обласної організації "Слуги народу".



Якутського шамана Олександра Габишева раптом визнали неосудним

Жителя Якутії Олександра Габишева, який називає себе шаманом-воїном і відомий планами провести «похід на Москву» для «вигнання Путіна», визнали неосудним.

Експертизу по шаману проводили в рамках кримінальної справи за нібито напад з саморобним мечем на міліціонера, який приїхав забирати його в психоневрологічний диспансер.

Це вже не перший раз, коли Габишева відправляють на лікування в психіатричну лікарню. Вперше там він опинився після проведеного ним в 2019 році походу з Якутії «на Москву». На Красній площі в столиці Габишев збирався провести обряд «вигнання» президента Володимира Путіна, але дійти тоді шаману вдалося тільки до Бурятії, там його затримали.



Байден вважає Путіна вбивцею

Президент США Байден в інтерв'ю телеканалу ABC News на питання журналіста, чи вважає він Путіна "вбивцею" відповів ствердно: "Так, так". Питання стосувалося розслідування кібератак, пов'язаних з Росією, і звіту розвідки, за даними якої Кремль втручався в американські вибори. «Ціну, яку він заплатить, ви побачите незабаром», - сказав президент США щодо російського президента.

Голова Держдуми В'ячеслав Володін назвав слова президента США про Путіна "образою росіян".

Сам Путін на слова лідера США Джо Байдена про нього в інтерв'ю телеканалу ABC відповів фразою «хто як обзивається, той так і називається».



Суд наклав арешт на майно і 100% акцій "Мотор Січ"

За матеріалами СБУ, Шевченківський районний суд. Києва прийняв рішення про накладення арешту на цілісний майновий комплекс і 100% акцій АТ "Мотор Січ".

31 січня в Запоріжжі мали відбутися позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами і українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

Зараз інвестори подали в міжнародний арбітраж з вимогою стягнути з України 3500000000 доларів, оскільки прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські бізнесмени разом з DCH Олександра Ярославського оголосили про спільну заявку в АМКУ про покупку акцій, і поскаржилися на тиск.



Зони карантину знову оновили

18 березня Міністерство охорони здоров'я оновило карантинне зонування з урахуванням ситуації із захворюваністю на COVID-19.

У «червоній» зоні Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

У «помаранчевій» - Київ та 11 областей: Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська.

Решта регіонів в «жовтій» зоні.