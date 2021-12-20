Випуск №59. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

15:01 16 березень Київ, Україна

США ввели санкції проти Коломойського

Сполучені Штати ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського і його найближчих родичів.

Крім самого Ігоря Коломойського до списку санкцій потрапили члени найближчої родини - його дружина Ірина Коломойська, його дочка Анжеліка Коломойська і його син Ізраїль Цві Коломойський.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку цитує Посольство США в Україні.

"Цей крок робить Ігоря Коломойського і кожного з цих його найближчих родичів неприйнятними для в'їзду в США", - йдеться в заяві Блінкена.



Українці всього світу відзначають двісті сьому річницю Тараса Шевченка

9 березня українці в світі відзначають двісті сьому річницю від дня народження українського поета Тараса Шевченка. В цьому році, враховуючи пандемію, перевагу віддали онлайн-заходам.

За підтримки українського культурного центру в Лос-Анджелесі український театр «Гармонія» представив спектакль «Музи Великого Генія».

Український Конгресовий комітет Америки представив відеопроєкт «Шевченко і Майдан».

«Минають століття, а геній Шевченка продовжує надихати, об'єднувати і вчити українську у всіх куточках світу», - говориться в повідомленні УККА.



Данилов розкрив деталі про Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації, анонсований президентом Володимиром Зеленським, запрацює з 16 березня.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, центр необхідний, тому що «інформаційна війна з РФ перейшла в активну фазу. Зокрема, за останні 3 місяці змінилася тенденція заходів інформації з РФ і набирає обертів».

Данилов додав, що Україна повинна дати відповідь.

Секретар РНБО зазначив, що центр не буде закритим інститутом і суспільство будуть інформувати про певні події.

Також він повідомив, що центр матиме окремого керівника, якого призначить президент своїм указом.



Китай відреагував на рішення РНБО повернути "Мотор Січ" в держвласність

Китай вимагає, щоб Україна при націоналізації підприємства "Мотор Січ" врахувала інтереси китайських компаній - серед акціонерів заводу китайська компанія Beijing Skyrizon.

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС Китаю Чжао Ліцзян, повідомляє News.Sina. "Ми вимагаємо, щоб Україна врахувала законні права китайських підприємств і інвесторів", - заявив представник китайського МЗС.

За його словами, Пекін уважно стежить за ситуацією, що склалася з підприємством.

"Китай наполягає, щоб це питання було вирішене належним чином", - додав він.



Міннеаполіс погодився виплатити родині Джорджа Флойда $27000000

Місто Міннеаполіс офіційно погодилося заплатити $27000000 для врегулювання цивільного позову сім'ї Джорджа Флойда за його резонансну загибель під час затримання поліцією.

При цьому уточнюється, що міська рада Міннеаполіса проголосувала одноголосно за те, щоб виплатити таку велику суму. Це також включає виділення $500 000 на благоустрій місця, де загинув чорношкірий чоловік, поблизу 39-ї вулиці і Чикаго авеню.

Загибель Флойда стала резонансною справою в місті, де спалахнули масові протести, які потім перекинулися на всі Сполучені Штати у вигляді руху Black Lives Matter. Подібні протести також пройшли в інших країнах по всьому світу.