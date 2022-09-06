Випуск №42. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

12:38 13 лютого Київ, Україна

 
 

Україну не притягатимуть до відповідальності у справі про збитий над Донбасом Boeing-777

Розслідування у справі про збитий в небі над Донбасом малайзійський літак рейсу МН17 наблизилося до кінця. Як стало відомо з інформації нідерландського видання NU, уряд Нідерландів відмовився від пред'явлення звинувачень в бік України за незакритий авіапростір над Донбасом в липні 2014 року, коли був збитий літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17.

https://myc.news/glavnoe/ukrainu_ne_budut_privlekat_k_otvetu_po_delu_o_sbitom_nad_donbassom_777

 В Україні з'явиться портал повідомлень про корупцію

Законопроєкт про створення Єдиного порталу повідомлень про корупцію підтримали 253 народних депутати на засіданні ВР 4 лютого.

Відповідно до прийнятого законопроєкту №3450, з порталом зможуть в цілодобовому вільному доступі працювати як викривачі, так і уповноважені суб'єкти щодо запобігання корупції в різних органах.

Повідомити про факт корупції можна буде анонімно. Але такі сигнали будуть перевірятися, якщо вони стосуються конкретної людини і містять дані, які можуть бути перевірені.

https://myc.news/glavnoe/v_ukraine_poyavitsya_portal_soobshenij_o_korrupcii

 МОЗ змінить план вакцинації

Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про наміри внести зміни в план вакцинації для збільшення довіри до щеплення від COVID-19.

"Треба внести зміни в план вакцинації для того, щоб і президент, і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Я думаю, що ми внесемо ці зміни, щоб підвищити довіру до вакцинації", - зазначив він.

Степанов зазначив, що сам також має намір робити щеплення. Готовий це зробити, за його словами, і президент Володимир Зеленський - щоб власним прикладом показати важливість вакцинації.

https://myc.news/glavnoe/moz_izmenit_plan_vakcinacii__pervymi_poluchat_privivku_zelenskij_i_shmygal

РФ висилає послів Німеччини, Польщі та Швеції

Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило про рішення видворити співробітників дипломатичних представництв Німеччини, Польщі та Швеції.
"Дипломатам був заявлений протест у зв'язку із зафіксованою участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі і посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві в незаконних акціях 23 січня 2021 року в підтримку опозиціонера Олексія Навального", - наголошується в повідомленні.
 
Було підкреслено, що такі дії з їхнього боку є неприйнятними і не відповідають їхньому дипломатичному статусу.
 

В Україні зміниться процедура перереєстрації автомобіля
 
МВС запланувало внести зміни в процедуру перереєстрації автомобіля і в порядок отримання водійського посвідчення.
 
Так, проєкт передбачає можливість укладення договору купівлі-продажу автомобіля (надання послуги з перереєстрації транспортного засобу) в електронному вигляді з використанням сервісу "Електронний кабінет водія" без особистої присутності в такому органі суб'єкта отримання послуги.
 
Кожен автомобіліст може скористатися "електронним кабінетом водія" для того, щоб здійснити ту чи іншу операцію. Щоб отримати до нього доступ, потрібно ввести дані через ID.GOV.UA або через ПРИВАТ BANKID.