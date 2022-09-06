Випуск №42. Дайджест свіжих новин (з перекладом жестовою мовою)

Україну не притягатимуть до відповідальності у справі про збитий над Донбасом Boeing-777

Розслідування у справі про збитий в небі над Донбасом малайзійський літак рейсу МН17 наблизилося до кінця. Як стало відомо з інформації нідерландського видання NU, уряд Нідерландів відмовився від пред'явлення звинувачень в бік України за незакритий авіапростір над Донбасом в липні 2014 року, коли був збитий літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17.

https://myc.news/glavnoe/ukrainu_ne_budut_privlekat_k_otvetu_po_delu_o_sbitom_nad_donbassom_777

В Україні з'явиться портал повідомлень про корупцію

Законопроєкт про створення Єдиного порталу повідомлень про корупцію підтримали 253 народних депутати на засіданні ВР 4 лютого.

Відповідно до прийнятого законопроєкту №3450, з порталом зможуть в цілодобовому вільному доступі працювати як викривачі, так і уповноважені суб'єкти щодо запобігання корупції в різних органах.

Повідомити про факт корупції можна буде анонімно. Але такі сигнали будуть перевірятися, якщо вони стосуються конкретної людини і містять дані, які можуть бути перевірені.

https://myc.news/glavnoe/v_ukraine_poyavitsya_portal_soobshenij_o_korrupcii

МОЗ змінить план вакцинації

Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про наміри внести зміни в план вакцинації для збільшення довіри до щеплення від COVID-19.

"Треба внести зміни в план вакцинації для того, щоб і президент, і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Я думаю, що ми внесемо ці зміни, щоб підвищити довіру до вакцинації", - зазначив він.

Степанов зазначив, що сам також має намір робити щеплення. Готовий це зробити, за його словами, і президент Володимир Зеленський - щоб власним прикладом показати важливість вакцинації.

https://myc.news/glavnoe/moz_izmenit_plan_vakcinacii__pervymi_poluchat_privivku_zelenskij_i_shmygal

РФ висилає послів Німеччини, Польщі та Швеції