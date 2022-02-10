Свіжі новини України з сурдоперекладом - випуск №5

0:07 - Польща вже давно виступає проти підводного трубопроводу «Північний потік - 2», хоча він уже завершений на 90%.

Решта глав урядів країн Вишеградської групи також підтримали цю ініціативу. Після обговорення проблематики вони одноголосно прийшли до висновку, що проєктор "Північний потік - 2" знижує енергетичну безпеку цієї частини Європи та повинен бути зупинений.

Які ще основні причини зупинки та реакції на це глав інших країн - далі в статті.

1:02 - Всі пам'ятають, як в ніч на 22 листопада 2019 танкер Delfi через сильний вітер зірвало з якоря та понесло в напрямку одеського пляжу «Дельфін». Довго дискутували про те, хто несе відповідальність за підйом судна, потім множинні спроби це зробити... І ось нарешті Delfi змогли відбуксирувати!

1:48 - У пресцентрі операції Об'єднаних сил заявили, що на ранок 13 вересня ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається стабільною та повністю контролюється українськими військовослужбовцями.